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Πάει για εντεκαδάτος ο Κωνσταντέλιας

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάει για εντεκαδάτος ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άφησε από νωρίς το αποτύπωμά του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του με την Ντόρτμουντ και ήδη προβάρει φανέλα βασικού για την πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο.

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 2-1 της Μπορούσια Ντόρτμουντ και κατέκτησε το γερμανικό Super Cup, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο ντεμπούτο του, έχοντας περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Σαμουέλε Ινάτσιο στο ημίχρονο, ενώ συνέβαλε στη δημιουργία του γκολ του Φάμπιο Σίλβα για το 2-1.

Πλέον, μετά την απώλεια του πρώτου τίτλου της χρονιάς, οι Βεστφαλοί ετοιμάζονται για την πρώτη τους υποχρέωση στη Bundesliga, καθώς το Σάββατο (29/8, 19:30) θα υποδεχθούν στο «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ» το Αβμούργο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κωνσταντέλια τον έβαλε από νωρίς στη διεκδίκηση μιας θέσης βασικού ενόψει της αναμέτρησης με το Αμβούργο, με τα γερμανικά ΜΜΕ να στέκονται ιδιαίτερα στα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Ο Νίκο Κόβατς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με την εμφάνιση του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπάγερν και γι' αυτό το λόγο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει φανέλα βασικού.

Ο 54χρονος τεχνικός της Ντόρτμουντ θεωρεί πως η χρησιμοποίηση του «Ντέλια» στο βασικό σχήμα θα αποδειχθεί πολύιτμη, ειδικά απέναντι σε ομάδες που επιλέγουν να αμυνθούν χαμηλά και να περιορίσουν τους διαθέσιμους χώρους. Η ικανότητά του να δημιουργεί ρήγματα με ατομικές ενέργειες και να «ξεκλειδώνει» κλειστές άμυνες μπορεί να δώσει στην Ντόρτμουντ μια επιπλέον επιθετική λύση και γι' αυτό το σενάριο ο Κωνσταντέλιας να πάρει φανέλα βασικού είναι πολύ πιθανό.

athletiko.gr 

 

 

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