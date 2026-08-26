Ανακοίνωσαν Ζελένικα στον ΑΠΟΕΛ οι Κροάτες!

Τη συμφωνία της με τον ΑΠΟΕΛ για τη μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα ανακοίνωσε η Βάραζντιν!

Η κροατική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας για το ντιλ με τους γαλαζοκίτρινους, οι οποίοι κάνουν δικό τους τον 33χρονο τερματοφύλακα.

Ο Κροάτης, ο οποίος αγωνίστηκε για μια εξαετία στη Βάραζντιν καταγράφοντας 157 συμμετοχές, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΑΠΟΕΛ και θα ενταχθεί στις προπονήσεις.

Στην ανακοίνωση της κροατικής ομάδας τονίζεται ότι ο Ζελένικα φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και επισημαίνεται ο ηγετικός του ρόλος. «Μέσα σε αυτά τα χρόνια ήταν ένας από τους ηγέτες στα αποδυτήρια και με τη Βάραζντιν πήγε από κάποιες από τις πιο δύσκολες στιγμές στις μεγαλύτερες επιτυχίες» αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Ως αρχηγός οδήγησε την ομάδα δύο φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε μια ιστορική τρίτη θέση, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της ομάδας».

Σημειώνεται πως ο έμπειρος τερματοφύλακας ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με την πρώτη ομάδα της οποίας στέφθηκε τρεις φορές πρωταθλητής (2011, 2012, 2014), ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Ρούντες, Λοκομοτίβα, Λέχια Γκντανσκ και Νάιμεγκεν.