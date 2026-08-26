ΒΙΝΤΕΟ: Έξαλλος για την αλλαγή του ο Κριστιάνο, έκανε ανατροπή δίχως εκείνον η Αλ Νασρ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε έξαλλος όταν αντιλήφθηκε πως ο Άγγελος Ποστέκογλου τον έκανε αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο ματς της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Ετιφάκ.

Η ομάδα του CR7 από πολύ νωρίς στο ματς είχε μείνει με δέκα παίκτες και στην ανάπαυλα βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδειξε την έντονη δυσαρέσκειά του καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, η Αλ Νασρ κατάφερε δίχως εκείνον να κάνει μεγάλη ανατροπή με αριθμητικό μειονέκτημα και να πάρει τη νίκη!

La bronca de Cristiano Ronaldo 😤🇵🇹



Salió en el ET cuando Al-Nassr perdía 2-0 y con 10 jugadores.



Su equipo lo dio vuelta 3-2 ante Al-Ettifaq en el ST. pic.twitter.com/wFDRDqlQth — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 25, 2026

sport-fm.gr