ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήρεμος και συγκροτημένος παρά την απώλεια του πατέρα του ο Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήρεμος και συγκροτημένος παρά την απώλεια του πατέρα του ο Μέσι

Η επόμενη μέρα του Αργεντινού θρύλου μέσα από το φακό του Γκιγιέρμο Όγιος.

Ο Λιονέλ Μέσι δείχνει ήρεμος και συγκροτημένος, παρά την απώλεια του πατέρα του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Γκιγιέρμο Όγιος.

Ο πατέρας του Μέσι, Χόρχε, πέθανε σε ηλικία 68 ετών στις 8 Αυγούστου στο Ροσάριο της Αργεντινής.

Ο Μέσι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με την Ίντερ Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα, περνώντας ως αλλαγή στην ήττα από τη Λεόν για το Leagues Cup, προτού ξεκινήσει βασικός στην ήττα με 4-1 από το Νάσβιλ την Κυριακή.

«Δείχνει καλά, εκφράζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένα μέρος που γνωρίζει στην εντέλεια, και είναι ήρεμος», δήλωσε ο Όγιος.

Ο Μέσι είχε δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα ένα συγκινητικό μήνυμα για τον πατέρα του, περιγράφοντάς τον ως πατέρα, φίλο και εκπρόσωπό του και αναφέροντας ότι δεν ήξερε πώς να συνεχίσει χωρίς εκείνον.

Ο μέσος Κασεμίρο εξήρε την αφοσίωση του Μέσι στην ομάδα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει. «Αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα», δήλωσε ο Κασεμίρο μετά το παιχνίδι με τη Λεόν. «Σίγουρα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο, όμως η αφοσίωση που έχει δείξει, όχι μόνο προς τους παίκτες αλλά και προς τον σύλλογο, είναι απίστευτη. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

Κατηγορίες

Αλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

Super League

|

Category image

Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φέρνει Κονατέ η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Από πού έφθασαν οι 27 στον Αρχάγγελο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τεσσάρα για την ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

La Liga

|

Category image

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

ΑΕΚ

|

Category image

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που ενδέχεται να χάσει ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε» - Καθησύχασε για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανανέωσε με τη Williams ο Σάινθ με «χρυσό» συμβόλαιο

AUTO MOTO

|

Category image

«Βόμβες» στη FIFA πριν τις εκλογές: «Αυτοκαταστροφή» για τον Ινφαντίνο - «Έχασε την εμπιστοσύνη μου» λέει αντιπρόεδρος της FIFA

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Διαβαστε ακομη