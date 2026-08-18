Φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν για Παυλίδη, 9 τέρματα σε 19 ημέρες

Η εκκίνηση που πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης στη σεζόν 2026/27 δεν έχει προηγούμενο για Έλληνα ποδοσφαιριστή και οι αριθμοί του παραπέμπουν στα επιτεύγματα των κορυφαίων σέντερ φορ του πλανήτη.

Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά (47΄, 49, 54΄) στο καταιγιστικό 0-7 στην έδρα της Κάζα Πία και έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Έχει, επίσης, 5 γκολ στο Europa League, ανεβάζοντας τη συγκομιδή του στα 9 τέρματα μέσα σε 19 ημέρες!

Από τις 30/7 όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι απόψε, 17 Αυγούστου! Ένας επιθετικός μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με 9 γκολ, χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία. Για τον σούπερ Παυλίδη, χρειάστηκαν μόλις 2,5 εβδομάδες...

Στο 59΄ ο προπονητής τον απέσυρε, καθώς η δουλειά είχε ήδη γίνει και ακολουθούν δυσκολότερα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Primeira Liga, έχουν ως εξής:

Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 3-2

Αλβέρκα-Εστρέλα Αμαδόρα 2-2

Ακαντέμικο-Σάντα Κλάρα 0-1

Ρίο Αβε-Πόρτο 0-2

Νασιονάλ-Εστορίλ 2-0

Αρούκα-Μορεϊρένσε 4-0

Φαμαλικάο-Μαρίτιμο 1-2

Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε αναβολή

Κάζα Πία-Μπενφίκα 0-7