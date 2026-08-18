Να μην δίνει... δικαίωμα

H επιλογή Μάουρο Καμορανέζι δεν δικαίωσε τον Τσάβι Ρόκα, ο οποίος δέχεται την κριτική η οποία φούντωσε λόγω και των προβληματικών εμφανίσεων της ΑΕΚ σε Ευρώπη και φιλικά. Η αλήθεια είναι πως δεν «αγκαλιάστηκε» ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός και υπήρχε μουρμούρα με το άκουσμα της ανάληψης του κιτρινοπράσινου καραβιού.

Και όπως είναι λογικό, υπάρχει δυσπιστία και για τη νέα επιλογή του Ισπανού τεχνικού διευθυντή. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι τέτοια που δεν θα αφήνει... περιθώριο μουρμούρας. Να είναι δηλαδή τέτοια προσωπικότητα που να «γεμίζει το μάτι». Εδώ και μέρες ο Ραν Μπεν Σιμόν φαντάζει η ιδανική επιλογή στα γαλαζοκίτρινα στέκια, εντούτοις όμως είναι δύσκολη περίπτωση.

Δεν πρέπει να αργήσει ο νέος «εκλεκτός» ούτως ώστε να έχει μία μικρή περίοδο να δουλέψει με το ρόστερ ενόψει της πρεμιέρας. Στο μεταξύ, στην «Αρένα» και όχι στην Περιστερώνα θα γίνει το φιλικό της Παρασκευής με την Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο λόγος της αλλαγής είναι γιατί η έδρα των πρασίνων δεν είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αγώνα, λόγω βελτιωτικών έργων.