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To πλήρες πρόγραμμα στα playoffs του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

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To πλήρες πρόγραμμα στα playoffs του Champions League

Αρχή με τρεις αγώνες την Τρίτη (18/08)

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τα playoffs του Champions League. Εκτός από τη μονομαχία της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία, θα διεξαχθούν άλλοι δύο αγώνες, με κοινή ώρα έναρξης.

Πολύ δυνατή μονομαχία θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, αφού Φενέρμπαχτσε και Λιόν θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους. Οι Τούρκοι «καθάρισαν» Γκόρνικ Ζάμπρζε και Στουρμ Γκρατς για να βρεθούν εδώ. Οι Γάλλοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Σπαρτά Πράγας.

Εκτός Οστερβόλτε, Μουσάμπα και Γκιουνόκ για τη Φενέρ, ενώ Ταλιαφίκο, Σουλτς και Μετά θα απουσιάσουν από τη Λιόν.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα υποδεχθεί τη Βίκινγκ από τη Νορβηγία, με στόχο να γίνει το απόλυτο αφεντικό για την πρόκριση στη League Phase. Οι Κροάτες έχουν ήδη βγάλει νοκ άουτ Τουν και Ζαλγκίρις Κάουνας, ενώ οι Σκανδιναβοί έχουν παιχνίδια μόνο στα ματς του εγχώριου πρωταθλήματος.

Τιμωρημένος ο Φιλίποβιτς από την Ντινάμο, εκτός μάχης ο Μπάρτσελσεν για τη Βίκινγκ.

Το πρόγραμμα των playoffs

Τρίτη 18/8

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Βίκινγκ (22:00)

Φενέρμπαχτσε - Λιόν (22:00)

Τετάρτη 19/8

Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ (22:00)

Σέλτικ - ΛΑΣΚ (22:00)

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε (22:00)

ΝΕΚ Ναϊμέγκεν - Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

 

Ρεβάνς

Τρίτη 25/8

Σαμπάχ - Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)

ΛΑΣΚ - Σέλτικ (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ - Ναϊμέγκεν (22:00)

Τετάρτη 26/8

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας (22:00)

Βίκινγκ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)

Τσέλιε - Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)

Λιόν - Φενέρμπαχτσε (22:00)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Βίκινγκ (22:00)

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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