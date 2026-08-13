Πέτυχε διάνα... από το 15' ο Σα Πίντο

Δυο αλλαγές έκανε στο αρχικό σχήμα της Πάφος FC o Ρικάρντο Σα Πίντο στη ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα.

Ο τεχνικός των κυπελλούχων έδωσε φανέλα βασικού στους Πέπε και Μπρούνο, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στο γρήγορο τέρμα, στο 15’.

Ο πρώτος έστειλε μακρινή μπαλιά στον δεύτερο, που έστειλε συστημένη μπαλιά προς τον Λελέ που με καρφωτή κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα.