Έμαθε αντίπαλο η Σάκκαρη για το πρώτο ραντεβού στο Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στο Σινσινάτι στον 2ο γύρο, καθώς έχει μπάι στον 1ο γύρο ως Νο.29 του ταμπλό. Απέναντί της θα βρεθεί η Ουζμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, Νο83 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάκκαρη και Ραχίμοβα είχαν βρεθεί και πέρυσι αντίπαλες στον πρώτο αγώνα τους στο WTA 1000 τουρνουά του Σινσινάτι, ενώ συναντήθηκαν και στο φετινό Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε τη νίκη, δύσκολα, και στους δύο αγώνες με την Ραχίμοβα.

Η Ραχίμοβα προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Σινσινάτι αποκλείοντας σήμερα (13/8) στον 1ο γύρο την Κίμπερλι Μπίρελ με 6-0, 6-2.

Σάκκαρη και Ραχίμοβα έχουν «ραντεβού» το Σάββατο (15/8), με τη νικήτρια να βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση εν συνεχεία, αφού θα την περιμένει η Ιγκα Σβιάτεκ.