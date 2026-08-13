Mετά από πέντε χρόνια

Ο Λοΐς Ντιονί πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Ομόνοιας ανοίγοντας το σκορ στη ρεβάνς με τη Λίνκολν, για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League.

Στην καριέρα του είναι το τρίτο ευρωπαϊκό γκολ, πετυχαίνοντας να βρει δίχτυα μετά από προσωπική ενέργεια και ξεφεύγοντας από όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του.

Η προηγούμενη φορά που ο 33χρονος είχε σκοράρει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν το καλοκαίρι του 2021. Τότε είχε πετύχει δύο γκολ για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα, πρώτα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League επί της Καϊράτ (5-0) και έπειτα στον τρίτο γύρο επί της Σερίφ (1-1).