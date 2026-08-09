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Ο Ιωαννίδης βρήκε δίχτυα στην «αυτοκτονία» της Σπόρτινγκ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ιωαννίδης βρήκε δίχτυα στην «αυτοκτονία» της Σπόρτινγκ!

Πισωγύρισμα με το... καλημέρα για την ομάδα της Λισαβόνας.

Η Σπόρτινγκ αν και προηγήθηκε με 0-2 στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα ισοφαρίστηκε και πέταξε βαθμούς στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος!

Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα των «Λιονταριών» της Λισαβόνας, με τον Έλληνα στράικερ να διαμορφώνει μάλιστα το 0-2 για την ομάδα του. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με την Σπόρτινγκ να έχει τον απόλυτο έλεγχο και τον Φώτη Ιωαννίδη να χάνει αρκετές ευκαιρίες για να δώσει στην ομάδα του το προβάδισμα.

Ότι δεν κατάφερε η Σπόρτινγκ σε 45 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, το έκανε με την έναρξη του δεύτερου μέρους, με τον Σαλαζάρ να βάζει σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους. Στο 59', μάλιστα η Σπόρτινγκ διπλασίασε το προβάδισμά της με τον Σαλαζάρ από σκόρερ να γίνεται δημιουργός βγάζοντας την ασίστ στον Φώτη Ιωαννίδη, που με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το 0-2.

Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως οι φιλοξενούμενοι έχασαν το μυαλό τους, επιτρέποντας στην Εστρέλα Αμαδόρα να μπει ξανά στο παιχνίδι με τον Aντονέτι στο 72' να μειώνει σε 1-2. Οι γηπεδούχοι αναθάρρησαν και στο 84ο λεπτό ο Σόουζα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2 για την Εστρέλα Αμαδόρα, αναγκάζοντας την Σπόρτινγκ σε γκέλα στην πρεμιέρα της Primeira Liga.

sdna.gr

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Αλλα ΠρωταθληματαΔΙΕΘΝΗ

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