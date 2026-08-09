Έχει... μενού για τον καναπέ - Tο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (09/08)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μπόλικο ποδόσφαιρο αλλά και μηχανοκίνητος αθλητισμός.
Sigma
16:30 Φιλικό: Λίβερπουλ - Μονακό
Cytavision 1
13:00 Φιλικό: ΑΕΛ - Ραντόμιακ
Cytavision 3
18:00 Μάνσφιλντ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Cytavision 6
13:15 Μoto GP - Moto 2
15:00 Μoto GP - Αγώνας
16:30 Μoto GP - Moto 3
Cytavision 8
20:00 Πόρτο - Αλβέρκα
22:30 Μπενφίκα - Ακαντέμικο
Cablenet Sports 2
13:15 Σπάρτα Ρότερνταμ - Φέγενορντ
Cablenet Sports 3
15:30 Τσβόλε - Άγιαξ
Novasports Start
14:00 Zανκτ Παουλί - Γκρόιτερ Φιρτ
Novasports 6
19:30 Tένις: WTA 1000 – Toronto