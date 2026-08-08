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Η Τραμπζονσπόρ θα πληρώνει 5.000 ευρώ τον μήνα σε... χαρτί τουαλέτας για τον Σαλάχ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Τραμπζονσπόρ θα πληρώνει 5.000 ευρώ τον μήνα σε... χαρτί τουαλέτας για τον Σαλάχ!

Στο φως λεπτομέρειες από το συμβόλαιο του Αιγύπτιου άσου

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τραμπζονσπόρ, μετά από εννέα χρόνια στη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, ο Αιγύπτιος άσος θα γίνει πλουσιότερος κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μπόνους υπογραφής του συμβολαίου του αγγίζει τα 20 εκατομμύρια και για τον ατζέντη του υπάρχει ένα ποσό κοντά στα 14 εκατ. ευρώ ως προμήθεια.

Ο τουρκικός Τύπος αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία Σαλάχ-Τραμπζονσπόρ. Συγκεκριμένα, υπάρχει όρος ακόμα και για χαρτί υγείας όπου η ομάδα θα διαθέσει 5 χιλιάδες ευρώ το μήνα!

Ο Σαλάχ θα λάβει το 20% επί των πωλήσεων που θα κάνει η ομάδα με το δικό του όνομα (από φανέλες με το όνομα του μέχρι αντικείμενα). Παράλληλα, η Τραμπζονσπόρ τού εξασφάλισε τέσσερα luxury αμάξια από τη BMW τα οποία θα είναι για τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τον αδερφό του.

Του διαθέτει δυο υπερπολυτελή βίλες σε Ντουμπάι και στη λίμνη Ουνζουγκίλ στη Τουρκία, κάλυψε τα έξοδα για το σχολείο των παιδιών του, ενώ προβλέπονται σχεδόν 20 χιλιάδες ευρώ για τις αγορές του μήνα από το σούπερμαρκετ και άλλες 10 χιλιάδες ευρώ για το κομμωτήριο της γυναίκας του.

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