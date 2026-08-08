Ομάδα από το Περού γέμισε τη φανέλα της με περισσότερους από 1000 διαφορετικούς χορηγούς!

Απίθανη κίνηση από ομάδα του Περού!

Η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ, σύλλογος ο οποίος στο παρελθόν έχει στεφθεί 4 φορές πρωταθλητής της χώρας, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και έχει υποβιβαστεί στην 3η κατηγορία, πήρε μια αν μη τι άλλο πρωτότυπη απόφαση.

Συγκεκριμένα, στην προσπάθεια της να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο και έχοντας χάσει τον βασικό της χορηγό, η ομάδα από το Περού έβαλε περισσότερους από 1000 διαφορετικούς χορηγούς στη νέα της φανέλα, με κάθε θέση στην εμφάνισή της να πωλείται για ένα ποσό κοντά στα 50 ευρώ!

A Peruvian soccer club put 1,000 sponsors on one jersey.



Deportivo Municipal sold local sponsorships for roughly $60 each after relegation, generating enough revenue to help overcome its financial crisis. pic.twitter.com/5VDZCoebCk — Front Office Sports (@FOS) August 6, 2026

sport-fm.gr