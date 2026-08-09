«Συντονισμένη και συνεχιζόμενη προσπάθεια υπονόμευσης» - Ασπίδα FIFA σε Ινφαντίνο

Σαφή θέση υπέρ του Τζιάνι Ινφαντίνο πήρε η FIFA, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει γύρω από την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η FIFA τονίζει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει, να διευκολύνει ή να ανεχθεί οποιαδήποτε διαδικασία για την εκλογή προέδρου που δεν είναι συμβατή με το Καταστατικό της, τις δημοκρατικές διαδικασίες και το υφιστάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «συντονισμένη και συνεχιζόμενη προσπάθεια» από ορισμένους να υπονομεύσουν τόσο την ίδια την ομοσπονδία όσο και τον πρόεδρό της, ενώ απαντά σε δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνουν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και αποδεδειγμένα ψευδείς αναφορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIFA:

«Σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων της CONMEBOL και της CAF, καθώς και των συζητήσεων με τις Ενώσεις-Μέλη και τις Συνομοσπονδίες της FIFA από όλο τον κόσμο, η FIFA δεν θα υποστηρίξει, δεν θα διευκολύνει ούτε θα ανεχθεί οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με την εκλογή του προέδρου της FIFA που δεν συνάδει με το Καταστατικό της FIFA, τις δημοκρατικές διαδικασίες και το καθιερωμένο πλαίσιο διακυβέρνησής της. Ο πρόεδρος της FIFA εξελέγη δημοκρατικά από τις Ενώσεις-Μέλη της FIFA και συνεχίζει να υπηρετεί με τη δική τους εντολή.

Καθίσταται ολοένα και πιο εμφανές ότι ορισμένοι καταβάλλουν συντονισμένη και συνεχιζόμενη προσπάθεια να υπονομεύσουν τη FIFA και τον πρόεδρό της. Όσοι δεν διαθέτουν την υποστήριξη των Ενώσεων-Μελών της FIFA δεν θα πρέπει να επιδιώκουν να πετύχουν, μέσω καταγγελιών, υπαινιγμών ή παραπληροφόρησης, αυτό που δεν μπορούν να επιτύχουν μέσω των καθιερωμένων δημοκρατικών διαδικασιών της FIFA.Πρόσφατα δημοσιεύματα περιείχαν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και αποδεδειγμένα ψευδείς αναφορές σχετικά με τη FIFA και τον πρόεδρό της. Οι εικασίες και οι υπαινιγμοί δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ως γεγονότα και η επανάληψη ενός ισχυρισμού δεν τον καθιστά αληθινό.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει αφιερώσει περισσότερα από 30 χρόνια της επαγγελματικής του ζωής στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συμβάλλοντας σε σημαντικές αλλαγές στο άθλημα και, ειδικότερα, στη διεύρυνση της πρόσβασης, των πόρων και των ευκαιριών σε ολόκληρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η αλλαγή αναπόφευκτα έρχεται αντιμέτωπη με κατεστημένα συμφέροντα, όμως η διαφωνία με αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να δικαιολογήσει προσπάθειες υπονόμευσης της δημοκρατικής εντολής του προέδρου της FIFA ή του οργανισμού που εξελέγη να ηγηθεί.

Η FIFA καλωσορίζει τον θεμιτό έλεγχο. Όμως ο έλεγχος δεν αποτελεί άδεια για διαστρέβλωση των γεγονότων, ενίσχυση ατεκμηρίωτων καταγγελιών ή δημιουργία αντιπερισπασμών που έχουν σχεδιαστεί για να υπονομεύσουν την πρόοδο.

Όταν τα δημοσιεύματα είναι ανακριβή ή παραπλανητικά, η FIFA θα τα αμφισβητεί άμεσα και σθεναρά. Η ευθύνη της FIFA είναι απέναντι στις 211 Ενώσεις-Μέλη της και στο ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα επιτρέψουμε να αποσπαστεί η προσοχή μας ή να εκτραπούμε από την προσπάθεια ενίσχυσης του οργανισμού, υλοποίησης των δεσμεύσεών μας προς τις Ενώσεις-Μέλη και συνέχισης του έργου για να γίνει το ποδόσφαιρο πραγματικά παγκόσμιο.

Μέσω του προέδρου της FIFA και της διοίκησης της ομοσπονδίας, η προσοχή μας παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτή την αποστολή και είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να την εκπληρώσουμε».

sport-fm.gr