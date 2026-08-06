ΒΙΝΤΕΟ: Το θηρίο που οδηγάει ο Μέσι και βγάζει σκαλοπάτι για να μπεις μέσα!

Ο Λιονέλ Μέσι εντοπίστηκε πρόσφατα στο Μαϊάμι από περαστικό, την ώρα που κατευθυνόταν μαζί με δύο από τα παιδιά του προς το αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ.

Η τυχαία αυτή συνάντηση αποκάλυψε το εντυπωσιακό όχημα που χρησιμοποιεί για τις οικογενειακές του μετακινήσεις. Αντί για κάποια Ferrari ή Lamborghini, ο Μέσι επέλεξε μια Cadillac Escalade-V τελευταίας γενιάς. Πρόκειται για ένα τεράστιο αμερικανικό πολυτελές SUV που συνδυάζει άνεση, χώρους και επιδόσεις σπορ αυτοκινήτου.

Το μέγεθός του είναι τόσο επιβλητικό που διαθέτει αυτόματο πτυσσόμενο σκαλοπάτι για την διευκόλυνση της εισόδου. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί δημοφιλή επιλογή ανάμεσα σε διάσημους στις ΗΠΑ, προσφέροντας εσωτερικό με τρεις σειρές καθισμάτων και εξοπλισμό επιπέδου λιμουζίνας.

Η αρχική τιμή του οχήματος ανέρχεται στα 150.000 ευρώ. Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο τη φυσικότητα της οικογενειακής στιγμής όσο και το επιβλητικό SUV που συνδυάζει πολυτέλεια και καθημερινή πρακτικότητα.

Lionel Messi, ABD’de yalnız başına arabasına doğru yürürken görüldü. pic.twitter.com/E67wVrTKZd — BPT (@bpthaber) August 4, 2026

athletiko.gr