Πιέζει για Φεράν Τόρες η Παρί Σεν Ζερμέν!

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανεβάζει ρυθμούς για την απόκτηση του Φεράν Τόρες, με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν από την επιστροφή του Ισπανού στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα στις 12 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Παριζιάνοι επιθυμούν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις και να ολοκληρώσουν τη συμφωνία πριν από τις 12 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει στις υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα για την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Ωστόσο, η στάση των «μπλαουγκράνα» παραμένει ξεκάθαρη. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης του 26χρονου άσου, εκτός εάν ο ίδιος απορρίψει την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του. Παράλληλα, οι Καταλανοί κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή τουλάχιστον 55 εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρούν απαραίτητο για να μπουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.Την ίδια στιγμή, ο Φεράν Τόρες δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική συγκατάθεσή του για τη μετακίνησή του στο Παρίσι, με τους Γάλλους να συνεχίζουν τις επαφές, επιδιώκοντας να αποσπάσουν το τελικό «ναι», ώστε να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα.

sdna.gr