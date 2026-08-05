Μπενφίκα: «Απαγορευτικό» για Παυλίδη παρά τα 50 εκατ. ευρώ

Αδιαπραγμάτευτη εμφανίζεται η Μπενφίκα για το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη, παρά την ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση που κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Οι Πορτογάλοι ξεκαθάρισαν στην τουρκική ομάδα ότι ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού τους σχεδιασμού και δεν βρίσκεται προς πώληση.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης πρόσφερε 40 εκατομμύρια ευρώ, με τα προβλεπόμενα μπόνους να μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό κόστος της μεταγραφής στα 50 εκατομμύρια. Η διοίκηση της Μπενφίκα, ωστόσο, απέρριψε την πρόταση, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στους αγωνιστικούς στόχους της και όχι στο σημαντικό οικονομικό όφελος.Καθοριστική ήταν και η στάση του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θεωρεί τον 27χρονο φορ παίκτη-κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Παυλίδης υπολογίζεται ως βασική επιλογή, ακόμη και μετά την απόκτηση του Τζον Ντουράν με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Νασρ.

Η Φενέρμπαχτσε είχε προχωρήσει τις επαφές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, εκπρόσωποί της συναντήθηκαν στη Μαδρίτη με τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να συζητήσουν τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου. Η προσπάθειά της, όμως, σταμάτησε στην άρνηση της Μπενφίκα να διαπραγματευτεί την παραχώρησή του.

Ο Έλληνας επιθετικός ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση του στην ομάδα με την εντυπωσιακή εμφάνισή του απέναντι στη Σεν Γκάλεν. Ο Παυλίδης πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του τέσσερα γκολ σε έναν αγώνα και οδήγησε την Μπενφίκα στη νίκη με 5-0 και στην πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Από την ημέρα που μετακινήθηκε στη Λισαβόνα από την Άλκμααρ, αντί 18 εκατομμυρίων ευρώ, έχει καταγράψει 112 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα, εκ των οποίων οι 96 ως βασικός. Στο ίδιο διάστημα έχει πετύχει 64 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην ομάδα.

Το συμβόλαιο του Παυλίδη με την Μπενφίκα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029 και περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά, οι «αετοί» έστειλαν σαφές μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι μόνο μία εξαιρετικά υψηλή προσφορά θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση τους.

sport-fm.gr