Κινούνται στα σίγουρα και για φορ

Η προδιαγραφόμενη μεταγραφή του Φακούντο Πέρες στον ΑΠΟΕΛ δείχνει ότι τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος όσο και ο Ζήσης Βρύζας θέλουν να κινηθούν στα σίγουρα για τις δύο τελευταίες σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ. Ο 27χρονος Αργεντίνος μέσος αγωνιζόταν για τρία χρόνια στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Παναιτωλικού και της Λάρισας και ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων έχει πλήρη εικόνα για την αξία του.

Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ δίνουν ιδιαίτερο βάρος και στην κάλυψη της θέσης του επιθετικού, είναι σίγουρο ότι θα κινηθούν στην ίδια γραμμή. Δηλαδή, ο «εκλεκτός» θα πρέπει να ξεχωρίζει και να δώσει το κάτι παραπάνω στην επίθεση.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν «κυκλώσει» εδώ και καιρό τα ονόματα μερικών ποδοσφαιριστών που περιλαμβάνονται στη λίστα των υποψηφίων και έχουν κάνει τα πρώτα βήματα για την ολοκλήρωση αυτής της εκκρεμότητας. Γι' αυτό και εξελίξεις μπορούν να σημειωθούν ανά πάσα στιγμή.