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Με μπόλικη δόση αυτοπεποίθησης

ΓΗΠΕΔΟ

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Με μπόλικη δόση αυτοπεποίθησης

H πίστη στο κυανόλευκο στρατόπεδο είναι διάχυτη

Ετοιμάζεται για νέα δύσκολη αποστολή η Πάφος FC αφού μετά την τεράστια ανατροπή επί της Χάιντουκ που την έστειλε στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, καλείται να κάνει την υπέρβασή της απέναντι στη Σάλτσμπουργκ.

Την Πέμπτη (20:00) θα παίξει με την αυστριακή ομάδα και η πίστη στο κυανόλευκο στρατόπεδο είναι διάχυτη. Με όσα έδειξε απέναντι στη Χάιντουκ, μπορεί να αποδράσει με κέρδος από μία δύσκολη έδρα. Πάει λοιπόν με μπόλικη δόση αυτοπεποίθησης και ελπίζει πως μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα τη βρει με το χαμόγελο στα χείλη.

Ο προπονητής Ρικάρντο Σα Πίντο θα στερηθεί ένα σημαντικό όπλο σε αυτή την προσπάθεια αφού ο Ζάζα από εδώ και μπρος, θα είναι στα πιτς με σοβαρό τραυματισμό. Η ατυχία με τον Βραζιλιάνο, μετρίασε τη χαρά της πρόκρισης, αλλά οφείλει να «ζήσει» με αυτή την απώλεια. Το θετικό για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι πως ο Κορέια είναι πλέον σε ετοιμότητα και μπορεί να καλύψει το κενό, μέχρι να έρθει μεταγραφική ενίσχυση.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, δεν μπορούν να γίνουν ιδιαίτερες εκτιμήσεις. Ο Σα Πίντο είναι απρόβλεπτος και το έδειξε στη ρεβάνς, αφήνοντας στον πάγκο παίκτες, όπως οι Πέπε και Ντράγκομιρ.

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