Μπλόκο της Ναϊμέγκεν στον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο!

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να διεκδικήσει στη ρεβάνς, την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Στο απόλυτο μηδέν έμεινε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ναϊμέγκεν, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσιάστηκαν όπως θα έπρεπε, απείλησαν ελάχιστα και δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης.

Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Ολλανδίας (11/8, 20:30), όπου οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν αν πάρουν το εισιτήριο για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.Καλύτερος στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός, ξεκίνησε... μουδιασμένα στην επανάληψη και απειλήθηκε, ενώ υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, τους Σάλιακα και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας, ενώ δίδυμο στα στόπερ, τους Ρέτσο και Κάρμο.

Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης ξεκίνησαν στη μεσαία γραμμή, Ρόκα και Ροντινέι στα «φτερά» της επίθεσης και ο Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί.

Ο Ντικ Σρόιντερ ξεκίνησε με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, τους Σάντλερ, Στομρ και Φόνβιλ, τριάδα στα στόπερ, τους Ουαϊσά και Λεμπρετόν σε ρόλο μπακ - χαφ και τους Νέγιασμιτς και Μοντέιρο στη μεσαία γραμμή. Μπίσχοφ και Τσέρι ξεκίνησαν πίσω από τον Λίνσεν.Το ματς

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στα πρώτα λεπτά, πίεση ψηλά και λίγο έλειψε να οδηγήσει τον Ορτέγκα σε λάθος, με τους Ελ Κααμπί και Τσικίνιο να τον κυνηγούν σχεδόν μέχρι το πλάγιο άουτ.

Στο 12 ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για τους Πειραιώτες. Έπειτα από κόρνερ του Μουζακίτη, ο Κάρμο έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγκεν απέκρουσε εξ επαφής, ενώ στη συνέχεια της φάσης, ο Ρέτσος αστόχησε από το ύψος του πέναλτι με το κεφάλι.

Όσο περνούσε η ώρα, οι ολλανδοί έπαιρναν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έκαναν για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία τους, στο 20’, όταν ο Μπίσχοφ συνέκλινε από αριστερά και εκτέλεσε στην κίνηση, με τον Σάλιακα να βάζει το πόδι του και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Στο 29’, έπειτα από φάση διαρκείας, ο Τσέρι βρέθηκε σε διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά το τελείωμα του ήταν άστοχο.

Μετά το ημίωρο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές, πήραν εκ νέου τα ηνία του αγώνα και απείλησαν δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά.

Αρχικά στο 36’, ο Ροντινέι έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ορτέγκα απέκρουσε με υπερένταση, ενώ στο 38’, ο Ελ Κααμπί δοκίμασε το πόδι, περίπου από το ίδιο σημείο, λίγα μέτρα πιο αριστερά, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να πραγματοποιεί νέα επέμβαση.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, οι ολλανδοί βγήκαν ξανά μπροστά και με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, ο Μοντέιρο θέλησε να αιφνιδιάσει τον Πόποβιτς, ο οποίος βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από την εστία του και δοκίμασε ένα ψηλοκρεμαστό σουτ, με τον Σέρβο τερματοφύλακα να αποκρούει εντυπωσιακά.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Τσέρι έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Λεμπρετόν έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Η Ναϊμέγκεν μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και θέλησε να αιφνιδιάσει τον Ολυμπιακό. Στο 51’, ο Μπισχόφ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα, αλλά ο Κάρμο έδιωξε στη μικρή περιοχή. Δύο λεπτά αργότερα οι ολλανδοί «άγγιξαν» το γκολ, όταν ο Μοντέιρο εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Πόποβιτς να αποκρούει εντυπωσιακά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βλέποντας την ομάδα του νωχελική στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προχώρησε σε τρεις μαζεμένες αλλαγές, έχοντας ήδη περάσει τον Μαρτίνς αντί του Ρόκα στην ανάπαυλα. Μαφέο, Ζότα Σίλβα και Πιρόλα, αντικατέστησαν τους Σάλιακα, Τσικίνιο και Κάρμο, με τον Βάσκο τεχνικό να θέλει να δώσει φρεσκάδα στην ομάδα.

Στο 69’, ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στην επανάληψη. Ο Μπρούνο με σέντρα ακριβείας από αριστερά, σημάδεψε τον Ζότα Σίλβα, ο Πορτογάλος κινήθηκε προς την μπάλα αλλά δεν την βρήκε, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να τη διώχνει.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αισθητά από το 70’ κι έπειτα, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν κάτι αξιόλογο. Στο 81’, ο Μπρούνο δοκίμασε το πόδι του λίγο έξω από την περιοχή, αλλά το τελείωμα του, πέρασε αρκετά μέτρα έξω από την εστία. Δύο λεπτά αργότερα, Ζότα Σίλβα και Μαρτίνς συνεργάστηκαν, με τον δεύτερο να προσπαθεί να σκοράρει από δύσκολη γωνία, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχος.

Το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης είχε... διαδικαστικό χαρακτήρα, με τις δύο ομάδες να αδυνατούν να απειλήσουν και το τελικό 0-0 να αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς ενόψει ρεβάνς.

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας (57′ Μαφέο), Κάρμο (57′ Πιρόλα), Ρέτσος (64′ Σμαΐλοβιτς), Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο (57′ Ζότα), Ροντινέι, Ρόκα (46΄ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί.

Ναϊμέγκεν: Κρετάζ, Σάντλερ (74′ Άρεν), Φόνβιλ, Στορμ (70′ Περέιρα), Νέγιασμιτς, Μοντέιρο (90′ Βίλουμσον), Λεμπρετόν, Ουαΐσα (70′ Μορ), Τσέρι, Μπίσοφ, Λίνσεν (74′ Τάντιτς).

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