ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: To ΓΗΠΕΔΟ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» - Όλα όσα συνέβησαν στην εκδήλωση της Ανόρθωσης
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ιστοσελίδα μας έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Η σημερινή, 4η Αυγούστου 2026, σηματοδοτεί μία νέα εποχή στο κυανόλευκο οικοδόμημα της Αμμοχώστου αφού ουσιαστικά θα «συστηθεί» στο κοινό η νέα προσπάθεια.
Το ΓΗΠΕΔΟ σας μετέφερε όλα όσα συνέβησαν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό:
Η ομιλία του Χρήστου Μαραγκού:
-Ακολούθησε η παρουσίαση του ρόστερ της ομάδας
-Δείτε ΕΔΩ τις νέες εμφανίσεις
-Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» αδειοδοτήθηκε και έχουν ξεκινήσει εργασίες για πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου.
-Λούκας Κούσιος: «Βλέπουμε μπροστά για να μεγαλώσει η Ανόρθωση. Κάθε μέλος του Δ.Σ έχει αρμοδιότητες. Ήδη έχει ξεκινήσει να παράγεται έργο. Οφείλουμε να δείχνουμε αγάπη για την Ανόρθωση»
-Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση του ρόστερ
20:00: Ξεκίνησε η εκδήλωση, στον αγωνιστικό χώρο και ο Χρήστος Μαραγκός ο οποίος χειροκροτήθηκε από τον κόσμο
Περίπου 6000 οπαδοί της ομάδας έδωσαν το παρών στις εξέδρες