ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: To ΓΗΠΕΔΟ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» - Όλα όσα συνέβησαν στην εκδήλωση της Ανόρθωσης

Η σημερινή, 4η Αυγούστου 2026, σηματοδοτεί μία νέα εποχή στο κυανόλευκο οικοδόμημα της Αμμοχώστου αφού ουσιαστικά θα «συστηθεί» στο κοινό η νέα προσπάθεια.

Το ΓΗΠΕΔΟ σας μετέφερε όλα όσα συνέβησαν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό:

Η ομιλία του Χρήστου Μαραγκού:

-Ακολούθησε η παρουσίαση του ρόστερ της ομάδας

-Δείτε ΕΔΩ τις νέες εμφανίσεις

-Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» αδειοδοτήθηκε και έχουν ξεκινήσει εργασίες για πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου.

-Λούκας Κούσιος: «Βλέπουμε μπροστά για να μεγαλώσει η Ανόρθωση. Κάθε μέλος του Δ.Σ έχει αρμοδιότητες. Ήδη έχει ξεκινήσει να παράγεται έργο. Οφείλουμε να δείχνουμε αγάπη για την Ανόρθωση»

-Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση του ρόστερ

20:00: Ξεκίνησε η εκδήλωση, στον αγωνιστικό χώρο και ο Χρήστος Μαραγκός ο οποίος χειροκροτήθηκε από τον κόσμο

Περίπου 6000 οπαδοί της ομάδας έδωσαν το παρών στις εξέδρες





















































































