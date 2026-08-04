Ο Κόστιτς περνάει ιατρικά την Τετάρτη στην Αϊντχόφεν και υπογράφει μέχρι το 2028

Η υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς δεν θα έχει τελικά θετική κατάληξη για την ΑΕΚ, καθώς ο Σέρβος αριστερός μπακ βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μετακίνησή του στην Αϊντχόφεν.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Η Ένωση είχε καταθέσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση με σχεδόν 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετήσιες απολαβές για τα επόμενα δύο χρόνια και περίμενε για αρκετές ημέρες την απάντηση του έμπειρου άσου. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην οριστική του απόφαση, σε συνδυασμό με την αποφασιστική κίνηση της PSV Αϊντχόφεν, έφερε την υπόθεση σε διαφορετική τροχιά, με τον Κόστιτς να επιλέγει τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία.

Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ εξετάζει άλλες λύσεις, την ώρα που κανονικά συνεχίζει για την ώρα με το δίδυμο του Σταύρου Πήλιου με τον Τζέιμς Πενράις στο αριστερό άκρο της άμυνας. Kαι ήταν δεδομένο όπως σας είχαμε μεταφέρει ότι η ΑΕΚ δύσκολα θα προχωρούσε με Πενράις στην ανεύρεση ομάδας στην αγορά, δίχως να έχει κάτι σίγουρο για την θέση.

Αλλωστε και η δημόσια τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς για την θέση του αριστερού μπακ ήταν ξεκάθαρη και ενδεικτική για τις προθέσεις της ΑΕΚ επ' αυτού. «Δεν είναι πρόβλημα για την ομάδα η θέση του αριστερού μπακ. Έχουμε δύο πολύ καλούς παίκτες, τον Πήλιο και τον Πενράις. Από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένη θέση, όπως και για άλλες, όπως είπα και πριν, είμαστε πάντα και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία που θα μας δώσει σούπερ βελτίωση σε κάποια θέση. Αν μπορούμε να τον φέρουμε, σαφώς θα κοιτάξουμε να το κάνουμε» είχε πει ο Σέρβος κόουτς της ΑΕΚ στην απολογιστική συνέντευξη στους απεσταλμένους ρεπόρτερ της ομάδας στο Απελντορν της Ολλανδίας.

athletiko.gr