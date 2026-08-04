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Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ για Τσιτσιπά

ΓΗΠΕΔΟ

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Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ για Τσιτσιπά

Παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε άνετα με 2-0 σετ του Μάρτιν Νταμ και πανηγύρισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ.

Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του National Bank Open πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (04/08) ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Τρία 24ωρα μετά την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ, ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στα κορτ του Καναδά, επικρατώντας με άνεση 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Μάρτιν Νταμ μετά από μία ώρα και 29 λεπτά αγώνα.Έχοντας ως σύμμαχο το εξαιρετικό του σερβίς, καθώς στο πρώτο σετ έχασε μόλις έξι πόντους στα servis games του (!), ο 28χρονος πρωταθλητής χρειάστηκε να κάνει μόνο ένα break - στο ένατο γκέιμ - για να πάρει το προβάδισμα στα σετ. Μάλιστα, το Νο.53 του κόσμου φρόντισε να προσφέρει στους θεατές και μία απολαυστική φάση, ίσως την κορυφαία του τουρνουά, πετυχαίνοντας έναν απίθανο πόντο παρά την τεράστια πίεση από τον αντίπαλό του!

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με την πλάτη στον... τοίχο, με τον Μάρτιν Νταμ να κάνει μπρέικ και να προηγείται με 2-0 στα γκέιμς. Η απάντηση του Έλληνα τενίστα ήταν άμεση, αφού με τρία σερί break στο σερβίς του αντιπάλου του (!), ανέτρεψε την κατάσταση και προηγήθηκε με 5-2, προτού πανηγυρίσει τη νίκη με το τελικό 6-4!

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου στον δρόμο προς τους «32» θα είναι ο 19χρονος Βραζιλιάνος, Ζοάο Φονσέκα, Νο.26 της παγκόσμιας κατάταξης.

sport-fm.gr 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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