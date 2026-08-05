Με φόρα στο Μπέργκεν!

Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού βρίσκονται στο Μπέργκεν με ξεκάθαρο στόχο να βάλουν τις βάσεις για πρόκριση, ώστε στο «καυτό» «Αλφαμέγα» την επόμενη Τρίτη (20:00) να σφραγίσουν το εισιτήριο για τα πλέι οφ της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Η ψυχολογία στο στρατόπεδο τoυ Απόλλωνα βρίσκεται στα ύψη μετά τις δύο νίκες που πέτυχε η ομάδα επί των Γεωργιανών, όμως όλοι αναγνωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας της αποψινής αποστολής. Κι αυτό διότι η Μπραν είναι σαφώς μεγαλύτερο εμπόδιο από την Ντίλα Γκόρι.

Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στον Απόλλωνα, καθώς οι Νορβηγοί διαθέτουν ένα πολύ καλό σύνολο, ενώ το πρωτάθλημά τους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παρά τα δεδομένα αυτά, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του Απόλλωνα έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα στις δύο επίσημες υποχρεώσεις της και επίσης ότι διαθέτει την ποιότητα αλλά και την τακτική προσήλωση για να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο και να φύγει με το ζητούμενο από τη Νορβηγία. Ο Ερνάν Λοσάδα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την Μπραν και ευελπιστεί ότι οι ποδοσφαιριστές του θα ακολουθήσουν και σήμερα τις εντολές του.

Παρότι προχθές οι κυανόλευκοι έμαθαν τους υποψήφιους αντιπάλους τους για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, που θα είναι ένας εκ των ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ, κανένας στις τάξεις των κυανολεύκων… δεν παρασύρεται από το μέλλον. Το μυαλό είναι «κλειδωμένο» μόνο στην αποψινή «μάχη». Ο Απόλλωνας καλείται να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος, να περιορίσει τα ατού των γηπεδούχων και να χτυπήσει στις αδυναμίες τους, κάνοντας το πρώτο και πιο αποφασιστικό βήμα για τη συνέχεια του ευρωπαϊκού του ταξιδιού.

Σε ό,τι αφορά τo πλάνο για τον αποψινό αγώνα, ο 44χρονος Αργεντίνος κόουτς αναμένεται να επιλέξει για την αρχική ενδεκάδα τους Κουν, Μαλεκκίδη, Γκασπάρ, Κβίντα, Κονομή, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ, Τόμας, Εσκρίτσε και Ροντρίγκεζ, ενώ θέση διεκδικούν οι Όζμπολτ στην επίθεση και ο Αϊβού στην άμυνα. Την ίδια ώρα είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Ασουνσάο, ενώ δεν υπολογίζεται ο Ούγκμπο.

Στο… ραντάρ ο Ασόρο

O Απόλλωνας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Τζόελ Ασόρο, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεξί εξτρέμ όσο και στην κορυφή της επίθεσης. Ο 27χρονος Σουηδός ανήκει στη Μετς, όμως αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Τζουργκάρντεν.

Ο Ασόρο διαθέτει εμπειρίες από προηγούμενα πρωταθλήματα, καθώς μεταξύ άλλων έπαιξε σε Σάντερλαντ, Σουόνσι, Γκρόνινγκεν, Τζένοα, Μετς και Τζουργκάρντεν. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κατέγραψε 279 συμμετοχές, 46 γκολ και 23 ασίστ.

Ο Λοσάδα και οι συνεργάτες του προκρίνουν την περίπτωσή του, η διοίκηση... τρέχει να κλείσει τις όποιες λεπτομέρειες κι έτσι δεν θα αργήσουν να προκύψουν νεότερα. Στα θετικά είναι πως ο Ασόρο βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς καθώς το πρωτάθλημα της Σουηδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.