Nέα δεδομένα στον Απόλλωνα με Ούγκμπο πριν την Μπραν
ΓΗΠΕΔΟ
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Το νέο όπλο στη φαρέτρα.
Στην ευρωπαϊκή λίστα του Απόλλωνα για τις αναμετρήσεις με την Μπραν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League, εγγράφηκε πλέον ο Ίκεί Ούγκμπο.
Μία εξέλιξη που αναμενόνταν με το τελευταίο απόκτημα της Λεμεσιανής ομάδας να αυξάνει τις επιλογές του Ερνάν Λοσάδα για την επίθεση.
Η ενημέρωση: «Ενημερώνουμε ότι ο ποδοσφαιριστής Ίκεϊ Ούγκμπο εγγράφηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League».