Nέα δεδομένα στον Απόλλωνα με Ούγκμπο πριν την Μπραν

Στην ευρωπαϊκή λίστα του Απόλλωνα για τις αναμετρήσεις με την Μπραν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League, εγγράφηκε πλέον ο Ίκεί Ούγκμπο.

Μία εξέλιξη που αναμενόνταν με το τελευταίο απόκτημα της Λεμεσιανής ομάδας να αυξάνει τις επιλογές του Ερνάν Λοσάδα για την επίθεση.

Η ενημέρωση: «Ενημερώνουμε ότι ο ποδοσφαιριστής Ίκεϊ Ούγκμπο εγγράφηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League».