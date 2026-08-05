ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε τη «βόμβα» Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε τη «βόμβα» Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός!

Τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (05/08) ο Παναθηναϊκός!

Ενεργοποίησε τη «βόμβα» της απόκτησης του Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός!

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (05/08) οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τον δανεισμό του 28χρονου μεσοεπιθετικού από την Σπαρτάκ Μόσχας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, με το «τριφύλλι» να διατηρεί οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι.Οι διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας ήταν σκληρές και πέρασαν από διάφορα κύματα. Για να κλείσει το deal έπρεπε να γίνει μία ακόμη οικονομική υπέρβαση από πλευράς «τριφυλλιού», με τον Γιάννη Αλαφούζο να ανάβει το πράσινο φως προκειμένου να πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, έπαιξαν ρόλο οι ενέργειες του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη. Ο τελευταίος, μάλιστα, ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TransferRoom. Ο λόγος ήταν συγκεκριμένος, αφού ήθελε να κάνει τις απαιτούμενες επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας και τον παίκτη. Ώστε να προλάβει να κλείσει τη συμφωνία για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, προτού εκπνεύσει η διορία (έληγε στις 23:59 ) για την ευρωπαϊκή λίστα.

Ο Λιβάι πέρασε ιατρικά στη Ρωσία και ήταν άρτια, ενώ το πρωί της Τετάρτης θα πετάξει για Αθήνα από τη Μόσχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς .

Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοιραίοι αλλά νωρίς να κριθούν…

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η πρώτη του Καρέτσα με την Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προβάδισμα στη Νορβηγία με Όζμπολτ ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ατυχία του κτύπησε την πόρτα αλλά τον... πείσμωσε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι οπαδοί του Απόλλωνα στο «Brann Stadium»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σπάει το μεταγραφικό της ρεκόρ για τον Ντιομαντέ η Ρεάλ - «Θέμα χρόνου το ντιλ»

La Liga

|

Category image

ΦΩΤΟ: «Συστήθηκαν» μπροστά στο εκστασιασμένο κόσμο του ΑΠΟΕΛ και... ντοπαρίστηκαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Να μας δοθεί η ευκαιρία να παίξουμε αυτή τη φορά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σα Πίντο: «Το πιστεύουμε, θα τα δώσουμε όλα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

LIVE: Μπραν - Απόλλων 0-1

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Στην Άρσεναλ έχουν σίγουρη την απόκτηση Βινίσιους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουβέντους λύγισε την Τσέλσι με γκολ του Ζεγκρόβα - Επέστρεψε στη δράση ο Μούντρικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: Γαλαζοκίτρινο πάρτι που «μάγεψε» νέους και παλιούς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «αντίο» του Τζολάκη στον Ολυμπιακό: «Το πιο δύσκολο μήνυμα που έχω γράψει»

Super League

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τράβηξε τα βλέμματα ο χαμογελαστός Σάββας Λιασής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη