Κρίσιμες συσκέψεις για τον Ινφαντίνο στη FIFA μετά τη θύελλα αντιδράσεων

Ο Τζάνι Ινφαντίνο αναμένεται να πραγματοποιήσει κρίσιμες συσκέψεις με στελέχη της FIFA στο Μαρόκο, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του και πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τους χειρισμούς του γύρω από ένα αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ITV News, ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται στο Ραμπάτ, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με επιλεγμένα στελέχη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν ο γενικός γραμματέας Ματίας Γκραφστρόμ και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της FIFA.Ο Ινφαντίνο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά την πρότασή του για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise και την πώληση ποσοστού 20% της εταιρείας σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Το σχέδιο προέβλεπε την είσοδο ιδιωτών σε εταιρική δομή που θα συνδεόταν με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πρόταση προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του διεθνούς ποδοσφαίρου. Τρεις ηπειρωτικές συνομοσπονδίες την απέρριψαν, ενώ η UEFA φέρεται να προειδοποίησε ακόμη και με μποϊκοτάζ του Μουντιάλ και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε περίπτωση που το σχέδιο προχωρούσε.

Την ίδια στιγμή, η αγγλική και η ουαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία απέσυραν τη στήριξή τους προς τον Ινφαντίνο, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση για το μέλλον του στην προεδρία της FIFA. Στο παρασκήνιο εμφανίστηκαν επίσης καταγγελίες για πιέσεις και εκβιαστικές πρακτικές, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα.

Ο πρόεδρος της FIFA έκανε τελικά πίσω από το σχέδιο το Σάββατο. Ο επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της ομοσπονδίας, Αρσέν Βενγκέρ, χαρακτήρισε την απόφαση απολύτως αναγκαία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν είχε ενημερωθεί για την πρόταση και την πληροφορήθηκε μέσω δημοσιευμάτων.Ο Ινφαντίνο ανέφερε ότι, αφού άκουσε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές πως το σχέδιο είχε προκαλέσει διχασμό τέτοιας έκτασης, ώστε δεν εξυπηρετούσε πλέον τον αρχικό του στόχο. Οι συσκέψεις στο Μαρόκο θεωρούνται καθοριστικές για την επόμενη ημέρα στη FIFA και για το αν θα περιοριστούν οι πιέσεις προς την ηγεσία της.

sport-fm.gr