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Πετάει για το πρώτο βήμα στην Αυστρία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Πετάει για το πρώτο βήμα στην Αυστρία

Έτοιμη για το αποτέλσμα στο Σάλτσμπουργκ η Πάφος

Αναχωρεί σήμερα (09:00) με προορισμό την Αυστρία η Πάφος ενόψει του πρώτου αγώνα με την Σάλτσμπουργκ στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League o οποίος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (6/8) στις 20:00 στο «Stadion Salzburg». Εκεί η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο θα επιδιώξει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα προκειμένου να μεταφέρει την υπόθεση πρόκριση στον επαναληπτικό του «Αλφαμέγα» (13/8, 20:00).

Μετά τον αποκλεισμό με επική ανατροπή της Χάιντουκ, ο βαθμός δυσκολίας για την περσινή κυπελλούχο ανεβαίνει, παρόλα αυτά υπάρχει πίστη στις δυνατότητες της ομάδας. Άλλωστε, αυτό το σύνολο παικτών μαζί με τους νέους που έχουν ήδη ενσωματωθεί, έχει αποδείξει πως είναι ικανό να φτάσει στον στόχο του ανεξάρτητα με τον αντίπαλο που έχει απέναντί του.

Ο προπονητής της ομάδας, φρόντισε την επομένη κιόλας μέρα της πρόκρισης επί των Κροατών να κατεβάσει τους τόνους θέλοντας να στρέψει άμεσα την προσοχή των ποδοσφαιριστών του στον επόμενο αντίπαλο. Ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν είναι βεβαίως η είσοδος για άλλη μία χρονιά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Συνεπώς θα πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο της Αυστριακής ομάδας.

Σε ότι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά, ο Πορτογάλος τεχνικός δεν αντιμετωπίζει επιπλέον προβλήματα πέραν από την μεγάλη ατυχία με τον Ζάζα. Όπως είναι γνωστό, τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό αντικατέστησε ο Άντερσον με την προετοιμασία των Παφιτών να ολοκληρώνεται με προπόνηση στο στάδιο διεξαγωγής της αναμέτρησης. Εκεί θα εκπονηθεί και το τελικό πλάνο του Σα Πίντο για το πρώτο βήμα πρόκρισης.

 

 

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