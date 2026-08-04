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Προβάδισμα με... buzzer-beater η Λέφσκι, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα του Λοΐζου

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Προβάδισμα με... buzzer-beater η Λέφσκι, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα του Λοΐζου

Μπόλικοι ανοικτοί... λογαριασμοί μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Λέφσκι Σόφιας νίκησε με 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στο "Georgi Asparuhov" στον πρώτο αγώνα τους για τον 3ο προκριματικό του Champions League και πήρε ισχνό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (11/8) στο Καζακστάν, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι οφ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε με... buzzer beater ο Σερζίνιο στο 90+2'. 

Λίγο αργότερα στο "AlbertPark" της Οστάνδης, η Σεντ Ζιλουάζ και η Μπόντο Γκλιμτ προσέφεραν... γκολ και θέαμα με το «χορταστικό» 3-3 να σφραγίζει τις προσπάθειές τους κι όλα όσον αφορά την πρόκριση στα play off - όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν- θα κριθουν στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Νορβηγία.

Η Μπόντο Γκλιμτ προηγήθηκε δύο φορές με τέρματα των Μπεργκ (20') και Μπλόμπεργκ (29' πέν.), όμως οι Βέλγοι «απάντησαν» δις με τον Φλόρουκς (25', 45'+4') και προηγήθηκαν στο 88' με τον Ντέιβιντ. Οι Νορβηγοί, ωστόσο, δεν είχαν πει την τελευταία... λέξη τους και πήραν εντέλει την ισοπαλία με το τέρμα του Μπιόρτουφτ στο 90'+2'.

Την ήττα με 1-0 από τη Χάποελ Μπερ Σεβά γνώρισε ο Ερυθρός Αστέρας με τον Λοΐζου να μπαίνει αλλαγή στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 1-2

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5-0 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

0-0 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-3

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 2-1

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

19:30 Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 

21:00 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

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