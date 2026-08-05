«Τούρκος» ο Σαλάχ!

Έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» της απόκτησης του Μο Σαλάχ είναι η Τράμπζονσπορ!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο τουρκικός σύλλογος ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό, με τις δύο πλευρές να έχουν δώσει τα χέρια για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Από τη δική της πλευρά, η Τράμπζονσπορ επιβεβαίωσε πως το deal με τον μέχρι πρότινος σταρ της Λίβερπουλ έχει κλείσει και αναμένεται την Τετάρτη (05/08) στην Τουρκία, με το μόνο που απομένει πλέον να είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το συμβόλαιο του Σαλάχ, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη χώρα μας και στη Μύκονο για ολιγοήμερες διακοπές, θα είναι ηγεμονικό, με απίστευτες ετήσιες οι οποίες θα αγγίζουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ ρεπορτάζ από την Τουρκία αναφέρουν ότι θα λαμβάνει και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (20%) από τα κέρδη των πωλήσεων των εμφανίσεων με το όνομά του.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός γυρίζει πλέον νέα σελίδα στο ποδοσφαιρικό βιβλίο της σπουδαίας καριέρας του, μετά από εννέα άκρως επιτυχημένα χρόνια στο Νησί με τη Λίβερπουλ, με την οποία μέτρησε συνολικά 257 γκολ και 123 ασίστ σε σύνολο 442 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «reds».

sport-fm.gr