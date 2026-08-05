Γιούχα στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά την γκέλα του Ολυμπιακού

To στείρο 0-0 του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έφερε γιούχα από τον κόσμο των Πειραιωτών στην λήξη του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν κακό πρόσωπο απέναντι στους Ολλανδούς, με τον Πόποβιτς να κρατάει «όρθιο» τον Ολυμπιακό με τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε στο ματς.

Η εικόνα των Πειραιωτών, μάλιστα έφερε απογοήτευση στον κόσμο του Ολυμπιακού, που αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης γιούχαρε τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με ένα μακρόσυρτο «ου».

sdna.gr