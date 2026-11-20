Η κλήρωση για την προημιτελική φάση του Nations League 2026/27 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/11) στη Νιόν της Ελβετίας, με τις οκτώ ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στη συγκεκριμένη φάση να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Δεδομένα ξεχωρίζει το τεράστιο ντέρμπι της Ισπανίας με τη Γαλλία, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται ξανά μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στα ημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου η «ρόχα» πήρε άνετη νίκη με 2-0 και προκρίθηκε στον τελικό.

Παράλληλα, remake του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα υπάρξει και στο ζευγάρι της Νορβηγίας με την Αγγλία, ενώ η Πορτογαλία θα μονομαχήσει με την Ολλανδία και το Βέλγιο με τη Γερμανία.

Το final four του Nations League όπου θα κριθεί και ο νικητής του τροπαίου θα διεξαχθεί το τετραήμερο 9-13 Ιουνίου 2027.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών του Nations League:

Ισπανία – Γαλλία

Νορβηγία – Αγγλία

Ολλανδία – Πορτογαλία

Βέλγιο – Γερμανία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

(Νικητής) Ολλανδία – Πορτογαλία – (Νικητής) Ισπανία – Γαλλία

(Νικητής) Βέλγιο – Γερμανία – (Νικητής) Νορβηγία – Αγγλία

Οι ημερομηνίες των προημιτελικών της League A:

1ος αγώνας: 25-27 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 28-30 Μαρτίου 2027

Το Final Four του Nations League:

1ος ημιτελικός: 9 Ιουνίου 2027

2ος ημιτελικός: 10 Ιουνίου 2027

Μικρός τελικός: 13 Ιουνίου 2027

Μεγάλος τελικός: 13 Ιουνίου 2027

sport-fm.gr