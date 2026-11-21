Η FIFA δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον που ενδεχομένως ανέμενε για τις πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 και του 2034.

Μάλιστα, όχι απλώς δεν υπάρχει έντονη κινητικότητα, αλλά λόγο των… αλμυρών απαιτήσεων, τα μεγαλύτερα δίκτυα των ΗΠΑ έχουν ήδη αποσυρθεί από την διεκδίκηση. Ενδεχομένως να επιστρέψουν εάν η FIFA αποφασίσει να ρίξει τις απαιτήσεις της. Προς ώρας το ποσό που αξιώνει φθάνει το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Είναι χαρακτηριστικό πως η NBCUniversal δεν προτίθεται να διεκδικήσει τα δικαιώματα, ούτε για το αγγλόφωνο NBC, αλλά ούτε και για το ισπανόφωνο Telemundo.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες αποχωρήσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες από το ESPN, το CBS Sports, το Skydance (μητρική εταιρεία της TNT Sports), την Apple και το YouTube.

Τι απέμεινε; Το Fox, το οποίο μετέδωσε και το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στην Αμερική και το Netflix, που κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027. Κι ενώ το Fox έχει δελεαστεί βλέποντας και τα ιστορικά υψηλά ποδοστά τηλεθέασης από την διοργάνωση του 2026, ο κολοσσός του Streaming είναι αυτός που φαίνεται πως από εδώ και στο εξής δεν θα διστάσει να αγοράσει κορυφαία αθλητικά γεγονότα ανεξαρτήτου κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι προσφορά (για να ανταγωνιστεί το Netflix) έχει καταθέσει και η Amazon, που επίσης συνεχώς αναβαθμίζει την ατζέντα της στα σπορ.

Σε ό,τι αφορά τα ισπανόφωνα δικαιώματα στις ΗΠΑ, η Univision αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο (μιας και το Telemundo βγαίνει εκτός… πλάνο), καθώς το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη εμβέλεια από το ισπανόφωνο συνδρομητικό Fox Deportes.

Ο βασικός λόγος της διστακτικότητα

Η FIFA, έχοντας ενισχύσει τις προσδοκίες της μετά τα ρεκόρ τηλεθέασης που σημειώθηκαν στη φετινή διοργάνωση, φέρεται να ζητά περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, καθώς και αντίστοιχο ποσό για τη διοργάνωση του 2034. Δηλαδή, τρία δισεκατομμύρια για δύο τουρνουά.

Για τη διοργάνωση του 2026 στις ΗΠΑ, η Fox και η Telemundo κατέβαλαν συνολικά 1,285 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ωστόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο, φιλοξενήθηκε στη Βόρεια Αμερική και προσέφερε ιδιαίτερα ευνοϊκές ώρες μετάδοσης για το αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό.

Η FIFA δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον που ενδεχομένως ανέμενε για τις πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 και του 2034.

Μάλιστα, όχι απλώς δεν υπάρχει έντονη κινητικότητα, αλλά λόγο των… αλμυρών απαιτήσεων, τα μεγαλύτερα δίκτυα των ΗΠΑ έχουν ήδη αποσυρθεί από την διεκδίκηση. Ενδεχομένως να επιστρέψουν εάν η FIFA αποφασίσει να ρίξει τις απαιτήσεις της. Προς ώρας το ποσό που αξιώνει φθάνει το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Είναι χαρακτηριστικό πως η NBCUniversal δεν προτίθεται να διεκδικήσει τα δικαιώματα, ούτε για το αγγλόφωνο NBC, αλλά ούτε και για το ισπανόφωνο Telemundo.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες αποχωρήσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες από το ESPN, το CBS Sports, το Skydance (μητρική εταιρεία της TNT Sports), την Apple και το YouTube.

Τι απέμεινε; Το Fox, το οποίο μετέδωσε και το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στην Αμερική και το Netflix, που κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027. Κι ενώ το Fox έχει δελεαστεί βλέποντας και τα ιστορικά υψηλά ποδοστά τηλεθέασης από την διοργάνωση του 2026, ο κολοσσός του Streaming είναι αυτός που φαίνεται πως από εδώ και στο εξής δεν θα διστάσει να αγοράσει κορυφαία αθλητικά γεγονότα ανεξαρτήτου κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι προσφορά (για να ανταγωνιστεί το Netflix) έχει καταθέσει και η Amazon, που επίσης συνεχώς αναβαθμίζει την ατζέντα της στα σπορ.

Σε ό,τι αφορά τα ισπανόφωνα δικαιώματα στις ΗΠΑ, η Univision αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο (μιας και το Telemundo βγαίνει εκτός… πλάνο), καθώς το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη εμβέλεια από το ισπανόφωνο συνδρομητικό Fox Deportes.

Ο βασικός λόγος της διστακτικότητα

Η FIFA, έχοντας ενισχύσει τις προσδοκίες της μετά τα ρεκόρ τηλεθέασης που σημειώθηκαν στη φετινή διοργάνωση, φέρεται να ζητά περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, καθώς και αντίστοιχο ποσό για τη διοργάνωση του 2034. Δηλαδή, τρία δισεκατομμύρια για δύο τουρνουά.

Για τη διοργάνωση του 2026 στις ΗΠΑ, η Fox και η Telemundo κατέβαλαν συνολικά 1,285 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ωστόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο, φιλοξενήθηκε στη Βόρεια Αμερική και προσέφερε ιδιαίτερα ευνοϊκές ώρες μετάδοσης για το αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό.

Αυτό δεν θα ισχύσει στον ίδιο βαθμό το 2030, καθώς η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, έπειτα από μια σειρά εναρκτήριων αγώνων στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη.

Το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης θα πραγματοποιείται με διαφορά πέντε ωρών από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και οκτώ ωρών από τη δυτική ακτή. Ως εκ τούτου, θα είναι πρακτικά αδύνατο να μεταδοθούν ζωντανά οι αγώνες σε ώρες υψηλής τηλεθέασης (prime time) στις ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό, αν όχι σχεδόν βέβαιο, πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 δεν θα καταφέρει να επαναλάβει τα επίπεδα τηλεθέασης του 2026 στην αμερικανική αγορά.

Οι εταιρικές ανακατατάξεις στα αμερικάνικα δίκτυα

Η διαδικασία υποβολής προσφορών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, πραγματοποιείται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία σχεδόν όλες οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης βρίσκονται εν μέσω εκτεταμένων εταιρικών αναδιαρθρώσεων.

Οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό κόστος και απώλειες θέσεων εργασίας, ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τη FIFA.

Η NBCUniversal για παράδειγμα, βρίσκεται στη διαδικασία απόσχισης από τη μητρική της εταιρεία, Comcast, μια κίνηση που αναμένεται να επιφέρει κόστος αναδιάρθρωσης τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Skydance μόλις ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros Discovery και πλέον επιβαρύνεται με συνολικό δανεισμό περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το ESPN και η μητρική του εταιρεία (Disney), προχωρούν σε χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας και επιδιώκουν ετήσια εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακόμη και το Fox, το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διατήρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει αναφερθεί στην πιθανή ανάγκη «εξισορρόπησης» του χαρτοφυλακίου των αθλητικών δικαιωμάτων της, υπό το βάρος των πιθανών αυξήσεων στο κόστος διατήρησης των δικαιωμάτων μετάδοσης του NFL.

athletiko.gr