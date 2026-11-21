Η Εθνική Αργεντινής σιγά σιγά μαθαίνει να ζει στη μετά Λιονέλ Μέσι εποχή, αφού ο μάγος από το Ροσάριο αποσύρθηκε και επίσημα πριν από περίπου ένα μήνα, στο προς τιμήν του φιλικό με το Μπενίν.

Ετσι, ο Λιονέλ Σκαλόνι και οι συνεργάτες του προσπαθούν να «χτίσουν» μια νέα φιλοσοφία στο ποδοσφαιρικό στυλ της Αλμπισελέστε, ενώ παράλληλα «ψάχνουν» και που θα δοθεί η φανέλα με το... βαρύ νούμερο «10». Φυσικά, οι συγκρίσεις ήδη έχουν αρχίσει και όλοι αναζητούν τον διάδοχο του Pulga.

Φαίνεται ωστόσο πως η ίδια η μητέρα του Μέσι έχει την απάντηση. Όπως αποκαλύπτουν πολλαπλά δημοσιεύματα, μεταξύ αυτών και της Marca, η Σέλια Κουτσιτίνι βρέθηκε στα αποδυτήρια την 6η Οκτωβρίου (σσ μετά το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του γιού της) και ο Νικό Παζ πήγε προς το μέρος της.

Τότε εκείνη, που τον γνωρίζει, του έπιασε το χέρι και του είπε «Είσαι ο διάδοχος του γιου μου». Βέβαια, άτομα από τον στενό κύκλο του Παζ αναφέρουν ότι ο ίδιος είναι πολύ ταπεινός και σε καμία περίπτωση δεν έχει στο μυαλό του πως θα μπορέσει να αποτελέσει τον.. συνεχιστεί του Ψύλλου.

😲🇦🇷 Fabián Paz, tío de Nico Paz, desvela las emocionadas palabras de la madre de Messi. 🗣️ "Nico salió del vestuario y estaba ella emocionada, llorando. Le agarró la mano y le dijo: 'Vos sos el sucesor de mi hijo" https://t.co/ex7fPdMrBJ — MARCA (@marca) November 19, 2026

gazzetta.gr