Η αποχώρηση του Λίο Μέσι από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ήταν το τέλος μιας εποχής, με τον Αργεντινό GOAT να έχει κατακτήσει τα πάντα με το εθνόσημο της πατρίδας του…

Πάντως, όλοι μέσα τους… πιστεύουν και ελπίζουν πως ο Λίο Μέσι θα συνεχίσει να βοηθάει την εθνική Αργεντινής, έστω και από άλλο πόστο, όπως άφησε να εννοηθεί και ο προπονητής της ομάδας, Σκαλόνι

Ο Λιονέλ Σκαλόνι για το ενδεχόμενο να ενταχθεί ο Λέο Μέσι στο προπονητικό επιτελείο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030:

«Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να παίζει. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται, ακόμα και μετά το 2030, θα συνεχίσει κανονικά. Έχει ήδη πει “όχι” στην εθνική ομάδα, αλλά ως ποδοσφαιριστής, ελπίζω να συνεχίσει για όσο περισσότερο μπορεί. Αν θέλει να έρθει εδώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα που φεύγει ο Βάλτερ… ας έρθει!», δήλωσε ο Σκαλόνι.

«Αλλά τώρα που αποχωρεί ο Βάλτερ Σάμουελ, είναι ευπρόσδεκτος όποτε το θελήσει», είπε χαμογελώντας.

Σχετικά με το γιατί οι νεαροί Αργεντινοί παίκτες θα πρέπει να ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ πριν μετακομίσουν στην Ευρώπη

«Παλιότερα, οι παίκτες έφευγαν έχοντας αγωνιστεί μόλις σε πέντε ή δέκα παιχνίδια. Το να έχεις παίξει 50 ή 100 αγώνες με την πρώτη ομάδα πριν πάρεις μεταγραφή για την Ευρώπη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Θα είναι πιο ώριμοι, θα προσφέρουν περισσότερα στην εθνική ομάδα και θα φτάσουν στην Ευρώπη πολύ καλύτερα προετοιμασμένο. Μερικές φορές είναι αδύνατο να τους κρατήσουμε, καθώς καταφθάνουν τεράστιες προτάσεις. Όσο περισσότερο όμως μπορούν να μείνουν, τόσο το καλύτερο. Θα φύγουν ως καλύτεροι ποδοσφαιριστές».

Scaloni fue consultado sobre la posibilidad de que MESSI integre el cuerpo técnico de la Selección Argentina para el Mundial 2030... 😱🤣 https://t.co/nmevxvwBxf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2026

sportsking.gr