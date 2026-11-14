Εφιαλτικό ξεκίνημα στη μετά-Ρονάλντο εποχή για την Πορτογαλία

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η εποχή μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την Πορτογαλία, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τη Δανία στην Μπράγκα, στο πρώτο παιχνίδι της χωρίς τον εμβληματικό αρχηγό της.

Οι Δανοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 43ο λεπτό, όταν ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 0-1. Η εικόνα έγινε ακόμη χειρότερη για τους γηπεδούχους με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 50', ο Ράσμους Χόιλουντ, μετά από ασίστ του Μίκελ Ντάμσγκααρντ, διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης, αυτή τη φορά με δημιουργό τον Χόιμπιεργκ, έγραψε το 0-3.

Το εφιαλτικό βράδυ για την Πορτογαλία είχε και συνέχεια, καθώς στο 75ο λεπτό ο Γιόακιμ Άντερσεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Σκανδιναβών. Έτσι, το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας στη μετά-Ρονάλντο εποχή εξελίχθηκε σε πραγματικό εφιάλτη, με τη Δανία να παίρνει μια επιβλητική νίκη μέσα στην Μπράγκα. Το μόνο που κατάφεραν οι Ίβηρες ήταν να μειώσουν στις καθυστερήσεις με τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Η βαριά ήττα δεν αλλάζει την πρωτιά της Πορτογαλίας, η οποία παραμένει στην κορυφή του 4ου ομίλου με 12 βαθμούς, έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στα προημιτελικά. Ωστόσο, η Δανία με τη νίκη της έφτασε τους 9 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους τρεις. Την ίδια ώρα, η Νορβηγία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς, ενώ η Ουαλία παραμένει τελευταία με μόλις 3 βαθμούς.

Tα αποτελέσματα της βραδιάς

Στα παιχνίδια της League B, η Σουηδία λύγισε την αντίσταση της Βοσνίας με 3-2, σε ένα παιχνίδι με πέντε γκολ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βίκτορ Γιόκερες, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και έφτασε τα οκτώ διαδοχικά παιχνίδια με γκολ στο Nations League με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας! Οι Σουηδοί έφτασαν τους 13 βαθμούς και διατηρήθηκαν στην κορυφή του 4ου ομίλου, με τη Βοσνία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 8.

Στο Βουκουρέστι, η Ρουμανία επικράτησε με 2-1 της Πολωνίας. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 68' με τον Τσικαλντάου, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μαν έκανε το 2-0. Η Πολωνία μείωσε στο 83' με τον Μάζουρεκ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την ήττα. Παρά τη νίκη της, η Ρουμανία παρέμεινε στην τελευταία θέση του 4ου ομίλου με 3 βαθμούς, ενώ η Πολωνία βρίσκεται τρίτη με 4.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία επικράτησε με 1-0 της Ουκρανίας στο Μπέλφαστ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ντέβλιν στο 68', με τους γηπεδούχους να διατηρούν την πρωτοπορία στον 2ο όμιλο με 11 βαθμούς. Για την Ουκρανία, ο Ρόμαν Γιαρεμτσούκ του Ολυμπιακού ξεκίνησε στην αναμέτρηση και αγωνίστηκε μέχρι το 72ο λεπτό, όταν και αντικαταστάθηκε.

Τέλος, η Αυστρία επιβλήθηκε με 1-0 της Ιρλανδίας, χάρη στο γκολ του Σάσα Κάλαϊτζιτς στο 78'. Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασε τους 11 βαθμούς και παρέμεινε στην πρώτη θέση του 3ου ομίλου, ενώ η Ιρλανδία έμεινε στους 5 βαθμούς και την τρίτη θέση.

sport-fm.gr