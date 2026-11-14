Χάνει το ντέρμπι με την Γερμανία ο Ντε Γιονγκ

Χωρίς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ θα παραταχθεί η Ολλανδία στην αναμέτρηση με την Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League.

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού στην πλάτη και ο Τσάβι του έδωσε το ελεύθερο να επιστρέψει στην Βαρκελώνη, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από την αναμέτρηση του Βερολίνου, με τους οράνιε να έχουν εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

sdna.gr