Δώνης: «Δεν με απασχολούν οι φήμες, προτεραιότητά μου είναι η εξέλιξη της ομάδας»

Τέλος στα σενάρια που αφορούν το επαγγελματικό του μέλλον θέλησε να βάλει ο Γιώργος Δώνης, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον του βρίσκεται αποκλειστικά στην πορεία και τη βελτίωση της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας.

Ο Έλληνας τεχνικός, μιλώντας στην εφημερίδα «Al-Riyadiyah», πήρε θέση για όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με πιθανή αποχώρησή του από τον πάγκο της εθνικής ομάδας, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τη σχετική φημολογία.

Τα σενάρια εντάθηκαν μετά τις δηλώσεις του Αμπντουλραχμάν Αλ Χουμαϊντί, παρουσιαστή της εκπομπής «Nadina» του MBC 1, ο οποίος υποστήριξε πως το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Δώνη αγγίζει το 99%.

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε ατάραχος απέναντι σε όσα ακούγονται, δίνοντας έμφαση στις υποχρεώσεις του και στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Δεν με απασχολούν οι φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς σχετικά με το επαγγελματικό μου μέλλον στην εθνική Σαουδικής Αραβίας. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η εξέλιξη της ομάδας και η συγκέντρωση στη δουλειά μας. Διαθέτω την εμπειρία για να διαχειρίζομαι όσα ακούγονται γύρω από το μέλλον μου και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να υπηρετήσω το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη διαψεύσει τα δημοσιεύματα περί επικείμενης απομάκρυνσης του Έλληνα προπονητή. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη διάψευση και τον περασμένο Οκτώβριο.

sport-fm.gr