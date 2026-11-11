«Βροχή» στα πρόστιμα από την Δικαστική Επιτροπή

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον της, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του διαιτητή Κυριάκου Αθανασίου κατά του JOAN SASTRE VANRELL, ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι (κτύπησε με τις τάπες αντίπαλο ποδοσφαιριστή ψηλά στο γόνατο) στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/01.11.2026 (8η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του διαιτητή Μάριου Χριστοδούλου κατά του Ιωάννη Δημητρίου, Έφορος Ποδοσφαίρου της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά κατά υπαλλήλων αγώνα και έντονες διαμαρτυρίες προς τη διαιτησία στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/31.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του διαιτητή Προκόπη Χατζησολωμού κατά του Παναγιώτη Κίτρου, Γυμναστή του ΑΣΙΛ που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο (έντονες διαμαρτυρίες) στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΑΣΙΛ Λύσης/01.11.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του διαιτητή Νικόλα Νεοκλέους κατά του Μιχάλη Χατζηπροδρόμου, ποδοσφαιριστή του ΕΡΜΗ που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/30.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΡΗΣ Λεμεσού - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/01.11.2026 (8η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/ 01.11.2026 (8η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ FC/31.10.2026 (8η αγωνιστική).

-Για ρίψη αντικειμένων εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου από οπαδούς της ομάδας που βρίσκονταν στη νότια κερκίδα του σταδίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα (στο 27ο λεπτό), κατά παράβαση του Άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας στο ημίχρονο που είχε στόχο τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας, κατά την έξοδο τους από τον αγωνιστικό χώρο, κατά παράβαση του Άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του Άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2026/2027 και του άρθρου 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ FC/31.10.2026 (8η αγωνιστική).

-Γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του Άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 KRASAVA E.N.Y. – ΑΕΚ Λάρνακας/31.10.2026 (8η αγωνιστική).

-Γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του Άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/31.10.2026 (8η αγωνιστική).

-Γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του Άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ για ρίψη αντικειμένου από οπαδούς της ομάδας εντός του γηπέδου (έριξαν σκόπιμα στον αγωνιστικό χώρο μπάλα) κατά την διάρκεια του αγώνα (στο 60ο λεπτό), κατά παράβαση του Άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/31.10.2026 (8η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/30.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΣΙΛ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΑΣΙΛ Λύσης /01.11.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C./31.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΣΠΙΣ Πύλας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/31.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουτταγιάκας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Κελλιών – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας/31.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Διακοπείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 περιόδου 2026-2027 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/01.11.2026 (5η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώθηκε με 11-0 υπέρ του Ερμή

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2026-2027 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 περιόδου 2026-2027 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/01.11.2026 (5η αγωνιστική) χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 13 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΣΙΛ ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2026-2027 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΣΙΛ Λύσης – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς/01.11.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 14 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων

Απόφαση: Πρόστιμο

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΣΙΛ Λύσης – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς/01.11.2026 (4η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του Εθνικού Δευτεράς.