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Μετά την αποχώρηση Ρονάλντο, ο Μπερνάρντο Σίλβα αναλαμβάνει το περιβραχιόνιο της εθνικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέος αρχηγός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας

Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας αλλάζει οριστικά σελίδα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ομάδα, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία ως ο απόλυτος θρύλος της.

Πλέον, η Πορτογαλία καλείται να συνεχίσει χωρίς τον CR7, με τις αλλαγές να είναι άμεσες. Μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο, έπρεπε να βρεθεί ο διάδοχός του στην αρχηγία και πλέον το περιβραχιόνιο της ομάδας θα βρίσκεται στο αριστερό μπράτσο του Μπερνάρντο Σίλβα. Ο έμπειρος μέσος καλείται να αναλάβει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζορζέ Ζεσούς, ο Σίλβα αναλαμβάνει την αρχηγία λόγω του αριθμού συμμετοχών που έχει καταγράψει με το εθνόσημο. Ο 32χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης μετρά συνολικά 115 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, αποτελώντας μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες του ρόστερ. Η επιλογή του αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του προπονητή προς το πρόσωπό του.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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