Η πρώτη αποστολή της Αργεντινής χωρίς τον θρύλο Μέσι

Ο Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσε την πρώτη αποστολή, αποτελούμενη από 28 ποδοσφαιριστές, μετά το αντίο του Λιονέλ Μέσι στην εθνική ομάδα.

Πρόκειται για τους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς, οι οποίοι θα διεξαχθούν εντός έδρας κατά τη διάρκεια του παραθύρου της FIFA τον Νοέμβριο.

Ο πρώτος θα είναι εναντίον της Ουρουγουάης (14/11) στο «Λα Μπομπονέρα», ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα (18/11) η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Κόστα Ρίκα στο στάδιο «Μάριο Αλμπέρτο ​​Κέμπες», στην Κόρδοβα.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες παρουσίες είναι αυτή του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο τερματοφύλακας της Τσέλσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή παρά το κάταγμα στη γνάθο που υπέστη πριν από εβδομάδες, σε αγώνα της Premier League εναντίον της Έβερτον. Στη λίστα υπάρχουν επίσης σημαντικές απουσίες. Οι Κριστιάν Ρομέρο και Λαουτάρο Μαρτίνες είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμών, ενώ οι Ροντρίγκο Ντε Πολ και Τζιοβάνι Λο Σέλσο έμειναν εκτός επιλογών από το τεχνικό επιτελείο.

Απουσιάζουν επίσης, εκτός από τους Λιονέλ Μέσι και Νικολάς Οταμέντι που αποχώρησαν από τη διεθνή σκηνή, οι Ναουέλ Μολίνα και Λεάντρο Παρέδες, οι οποίοι εκτίουν ποινές αποκλεισμού. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα βρίσκονται ο αμυντικός της Τσέλσι, Άαρον Ανσελμίνο, και ο Μαριάνο Τροΐλο, ο οποίος αγωνίζεται στην Πάρμα.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επιστροφή του Γκονσάλο Μοντιέλ, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στις αποστολές για τα φιλικά παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Οι κληθέντες:

Τερματοφύλακες: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Χερόνιμο Ρούγι, Χουάν Μούσο, Σαντιάγκο Μπελτράν

Αμυντικοί: Γκονσάλο Μοντιέλ, Αγκουστίν Γκιάι, Άαρον Ανσελμίνο, Μαριάνο Τρόιλο, Λεονάρντο Μπαλέρντι, Λισάντρο Μαρτίνες, Φακούντο Μεντίνα, Νικόλας Ταλιαφίκο, Ρομάν Βέγκα

Μέσοι: Εσεκίελ Φερνάντες , Μάξιμο Περόνε, Εξέκιελ Παλάσιος, Βαλεντίν Μπάρκο, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Νίκολας Πας, Ματίας Σούλε, Φράνκο Μασταντουόνο, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, Τιάγκο Αλμάδα

Επιθετικοί: Χοσέ Μανουέλ Λόπες, Σαντιάγκο Κάστρο, Χουλιάν Άλβαρες.