Η κούρσα για τα «Χρυσά Γάντια» του α΄ γύρου

Είναι οι αφανείς και εμφανείς ήρωες κάθε ομάδας, οι οποίοι για περισσότερα από 90 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση οφείλουν να διατηρούν απόλυτη συγκέντρωση και ταυτόχρονα να καθοδηγούν την αμυντική τους γραμμή.

Αναγνωρίζοντας αυτή τη προσφορά, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), για ακόμα μία χρονιά, με την πολύτιμη στήριξη της Stoiximan, δίνει στους τερματοφύλακες τη θέση που τους αξίζει με τον θεσμό Stoiximan Golden Gloves.

Πρόκειται για περιοδικές βραβεύσεις όπου οι κορυφαίοι τερματοφύλακες λαμβάνουν τα «Χρυσά Γάντια» με βάση τα Clean Sheets (απαραβίαστες εστίες) που καταγράφουν.

Η αρχή θα γίνει με τη βράβευση του τερματοφύλακα που θα κατακτήσει το βραβείο Stoiximan Golden Gloves του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας ενώ θυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο τερματοφύλακας που έκανε τα περισσότερα συνεχόμενα clean sheet στην εκάστοτε περίοδο βράβευσης όπως επίσης για να μετρήσει η απαραβίαστη εστία πρέπει ο τερματοφύλακας να αγωνιστεί σε ολόκληρο τον αγώνα.

Με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, ο τερματοφύλακας της Πάφος FC, Radoslaw Majecki, οδηγεί με αξιώσεις την κούρσα για τα «Χρυσά Γάντια», έχοντας καταγράψει 5 απαραβίαστες εστίες.

Τον ακολουθεί ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας, Thomas Kaminski, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 3 clean sheets, ενώ στην ίδια ακριβώς θέση συγκατοικεί και ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Στέφανος Καπίνο, έχοντας επίσης διατηρήσει απαραβίαστη την εστία του 3 φορές.

ΠΗΓΗ: pasp.org.cy