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Τσιτσιπάς: «Θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο για να επιστρέψω πιο δυνατός»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τσιτσιπάς: Τέλος η σεζόν λόγω προβλήματος στον ώμο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε μέσω social media γιατί ολοκλήρωσε πρόωρα τη σεζόν του.

Ο 28χρονος τενίστας ανέφερε σε story του στο Instagram ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Masters στο Παρίσι.

Τόνισε, ωστόσο, ότι θα κάνει ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει δυνατά τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Τις τελευταίες εβδομάδες, συνέχισα να αγωνίζομαι παρά το γεγονός ότι ένιωθα ενοχλήσεις στον δεξιό μου ώμο.

Αφού αξιολόγησα προσεκτικά την κατάσταση, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το Rolex Paris Masters, ολοκληρώνοντας έτσι τη σεζόν μου για το 2026. Η υγεία μου και η μακροπρόθεσμη ευεξία μου παραμένουν η προτεραιότητά μου.

Τώρα θα επικεντρωθώ πλήρως στην ανάρρωσή μου, δουλεύοντας στενά με την ιατρική μου ομάδα για να αξιολογήσουμε τον τραυματισμό, να καθορίσουμε την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να διασφαλίσω ότι θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να επιστρέψω στη δράση ενόψει της νέας σεζόν. Παραμένω αφοσιωμένος στο να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αναρρώσω σωστά και να επιστρέψω πιο δυνατός.

Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή στήριξη και κατανόηση».

gazzetta.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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