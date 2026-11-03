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Δεν παίζει ο Καμπάτσο με Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένας... μπελάς λιγότερος για τους πράσινους.

H Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα πολύ απαιτητικό ματς στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θα κληθεί να το παίξει χωρίς έναν εκ των πιο κομβικών παικτών της.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε πως ο Φακούντο Καμπάτσο δεν θα αγωνιστεί στο ματς με τους πράσινους, ενώ έιναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη δράση. Φέτος ο Αργεντινός γκαρντ έχει πατήσει παρκέ σε 9 αναμετρήσεις στη Euroleague και μετρά 9.7 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά παιχνίδι. 

Στη λίστα των τραυματιών είναι και οι Γκαρούμπα, Μαλεντόν, Σμιθ και Γιάντουνεν.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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