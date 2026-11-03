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Πήρε το εισιτήριο η ΑΕΛ αλλά ο Ηρακλής της έβγαλε το λάδι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανώτερη η ομάδα της Λεμεσού αλλά προβλημάτισε...

Πιστοποίησε τον τίτλο του φαβορί η ΑΕΛ απέναντι στον Ηρακλή Γερολάκκου στο «Αλφαμέγα», όμως ζορίστηκε αρκετά, όπως δείχνει και το τελικό 2-1. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε από το α΄ μέρος και με το οποίο η Λεμεσιανή ομάδα έκλεισε θέση στους «16» του κυπέλλου Coca-Cola.

Παρόλα αυτά, σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η πρόκριση, προβλημάτισε κάπως τον Ούγκο Μαρτίνς ο οποίος είδε αρχικά τον Παρούτη να σκοράρει στο 13ο λεπτό, όμως ο Παπαπαναγιώτου στο 22ο, έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Το νέο προβάδισμα για την ΑΕΛ ήρθε στο 31΄ από αυτογκόλ μετά από κεφαλιά του Παρούτη, όμως στην επανάληψη, το σκορ δεν άλλαξε. Ναι μεν στάθηκε άτυχη δύο φορές η Λεμεσιανή ομάδα, από δοκάρια του Παπαγεωργίου και Παρούτη, όμως είχε και ο αντίπαλος κάποιες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

  • Τέλος του αγώνα.

83΄ - Άτυχη ξανά η ΑΕΛ αφού το δυνατό σουτ από τον Παρούτη σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Καράδαη.

82΄ - Λίγο πάνω από την εστία το δυνατό σουτ από τον Γαϊτανίδη.

79΄ - Δοκάρι για την ΑΕΛ σε κεφαλιά του Παπαγεωργίου.

75΄ - Μπάσιμο του Μπαρούτη από δεξιά, πλασέ με το δεξί, με τον Καράδαη να λέει όχι.

68΄ - Η ΑΕΛ χάνει καλή ευκαιρία με τον Παρούτη, ο οποίος απέφυγε τον τερματοφύλακα αλλά το πλασέ του σταμάτησε σε αμυνόμενους πριν τη γραμμή.

50΄ - Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακή με τον Βανκεβάι να αστοχεί με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή.

47΄ - Σκοράρει ο Τζόφρι αλλά ο βοηθός σηκώνει τη σημαία και το γκολ ακυρώνεται.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

30' ΓΚΟΛ 2-1, για την ΑΕΛ! Σέντρα του Παπαγεωργίου, κεφαλιά από τον Παρούτη, η μπάλα κτύπησε στον Πατέτσα και κατέληξε στα δίχτυα.

22' ΓΚΟΛ 1-1, για τον Ηρακλή Γερολάκκου! Ο Παπαπαναγιώτου βρέθηκε μόνος απέναντι στον Κυριάκου και με ωραίο πλασέ, ισοφάρισε για την προσφυγική ομάδα.

19΄ - Ο Καράδαης είπε όχι τρεις φορές σε προσπάθεια του Τζόφρι.

13' ΓΚΟΛ 1-0, για την ΑΕΛ! Ασταθής απόκρουση από τον τερματοφύλακα μετά από σουτ του Παρούτη, στην επαναφορά όμως ο άσος της ΑΕΛ δεν αστοχεί.

5' Σουτ από τον Αλμέιδα, η μπάδα έξω.

Άρχισε το ματς:

ΑΕΛ: Π. Κυριάκου, Νεοφύτου (66΄ Κονσεϊσάο), Αντωνίου, Καρώ (46΄ Κυριάκου), Παπαγεωργίου, Νταβόρ, Ταβάρες (78΄ Ουντέν), Ζαΐρ Ταβάρες (66΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Παρούτης, Αλμέιδα (78΄ Σινγκ), Τζόφρι.

ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου: Καράδαης, Πατέτσας, Παπαπαναγιώτου, Σεργίδης (67΄ Χανάππας), Καϊάφας (46΄ Βανκεβάι), Χριστόφορος Χαραλάμπους (67΄ Γαϊτανίδης), Χρίστος Χαραλάμπους, Λόπες (46΄ Ιλάρια), Ππαδόπουλος, Χατζηγεωργίου, Κάττος.

ΣΚΟΡΕΡ: 13΄ Παρούτης, 30΄ αυτ. Πατέτσας / 22΄ Παπαπαναγιώτου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 31΄ Χατζηγεωργίου 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β' Βοηθός: Κωνσταντίνου Α. Κωνσταντίνος

4ος Διαιτητής: Δημητρίου Λοΐζος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

 

 

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