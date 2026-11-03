Παναθηναϊκός: Καταγγελία του Ολυμπιακού στον αθλητικό δικαστή κατά της δικηγόρου του «τριφυλλιού»

Σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή κατά της Μαργαρίτας Θάνου προχώρησε ο Ολυμπιακός.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προκύπτει από την πλευρά του Παναθηναϊκού AKTOR και η κίνηση έχει να κάνει με δηλώσεις της δικηγόρου του «τριφυλλιού» στην ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων η κ. Θάνου είχε δηλώσει «ήρθε μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για stories στα social media για τους διαιτητές Καρπάνο και Τσιμπούρη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηγορούμενοι. Ας περιμένουμε στη συνέχεια να δούμε τι μπορεί να συμβεί».

Πηγή: sport-fm.gr