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«Άν έπρεπε να γκρεμίσω μια κολώνα με το κεφάλι μου θα το έκανα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του Ουνάι Σιμόν για τον πρώην προπονητή του στην εθνική Ισπανίας, Λουίς Ενρίκε

Κορυφαίος τερματοφύλακας του κόσμου για το 2026 ανακυρήχθηκε ο Ουνάι Σιμόν, ο οποίος αποκαθήλωσε τον Τζίτζιο Ντοναρούμα από το “θρόνο”, στην εκδήλωση για την απονομή της Χρυσής Μπάλας στο Λονδίνο.

Ο 29χρονος γκολίπερ παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στην Equipe, όπου μεταξύ άλλων μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην προπονητή του στην εθνική Ισπανίας, Λουίς Ενρίκε.

Ο Σιμόν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ο νυν τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν του άλλαξε τις συνήθειες στο παιχνίδι του, ενώ στάθηκε και στην εμπιστοσύνη που εμπνέει στους παίκτες του, αναφέροντας χιουμοριστικά πως “Αν έπρεπε να γκρεμίσω μια κολώνα με το κεφάλι μου, θα το έκανα. Μπορεί να μου έπαιρνε λίγο χρόνο, αλλά στο τέλος θα κατάφερνα να τη ρίξω“.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

“Αυτό που αναζητούσε τότε ο Λουίς Ενρίκε ήταν παίκτες ικανούς να προσαρμοστούν γρήγορα στη φιλοσοφία παιχνιδιού του. Με έβαλε στην ενδεκάδα για ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία (1-1, 11 Νοεμβρίου 2020).

Μου είπε απλώς να ψάχνω τον τρίτο παίκτη που κάνει κίνηση προς τα μέσα και, πάνω απ’ όλα, να μην παίζω μεγάλες μπαλιές. Στην Αθλέτικ, κάθε φορά που αντιμετωπίζαμε έστω και την παραμικρή πίεση, είχα συνηθίσει να ψάχνω παίκτες όπως ο Αντούριθ στην επίθεση. Μου έδωσε αυτή την οδηγία και σκέφτηκα: “Εντάξει, δεν έχω τίποτα να χάσω, θα κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής”.

Έκανα κάποια εντελώς τρελά πράγματα, απίστευτες ριψοκίνδυνες πάσες προς τους μέσους που κινούνταν εσωτερικά, αλλά αυτό ακριβώς μου ζητούσε: να δημιουργώ ευκαιρίες. Του άρεσε αυτό που είδε και μου είπε να προετοιμαστώ για το επόμενο παιχνίδι. Τότε ήταν που μου επέτρεψε πλέον να παίζω την μπάλα προς τα πλάγια μπακ.

Ήταν σαν να ήθελε να δοκιμάσει την ικανότητά μου να αποδείξω ότι ήμουν μαζί του, ότι συμμεριζόμουν τη φιλοσοφία του. Κι εγώ ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος.

Είχε αυτή τη νοοτροπία: “Κάνε αυτό που σου ζητάω και, αν κάνεις λάθος, μην ανησυχείς, γιατί η ευθύνη θα είναι δική μου”.

Η εμπιστοσύνη που μας έδινε. Αν έπρεπε να γκρεμίσω μια κολώνα με το κεφάλι μου, θα το έκανα. Μπορεί να μου έπαιρνε λίγο χρόνο, αλλά στο τέλος θα κατάφερνα να τη ρίξω“.

 

Πηγή: sport24.gr

 

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