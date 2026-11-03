Νίκολιτς: «Να σεβαστούμε, αλλά να μη φοβηθούμε τη Ρεάλ - Το γήπεδο στο οποίο παίζουμε έχει μία μοναδική μαγεία»

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να δώσει ραντεβού με την ιστορία και να μονομαχήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 19:45) στο 100ό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο νέο της γήπεδο, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Μάρκο Νίκολιτς απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και αναφέρθηκε στο μεγαθήριο που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του, στην κατάσταση του Λάζαρου Ρότα, αλλά και στη μοναδική μαγεία που έχει το γήπεδο της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς:

«Έχουμε αύριο ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Μετά την κλήρωση, όλοι μας σκεφτόμασταν αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε απέναντί μας ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, μία ομάδα γεμάτη αστέρες και με έναν καταπληκτικό προπονητή. Είναι η 100ή αναμέτρηση στο νέο μας γήπεδο και αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για εμάς, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θα παίξουμε με αφέλεια, θα πολεμήσουμε και θα είμαστε πολύ σκληροί. Αυτό το γήπεδο έχει μία μαγεία και εμείς, με το παιχνίδι μας, πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη μαγεία και να βάλουμε φωτιά στις κερκίδες. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε τις εγχώριες διοργανώσεις, διότι μέσω του πρωταθλήματος φτάσαμε εδώ και μέσω του πρωταθλήματος θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε εδώ και του χρόνου. Έχουμε μία ομάδα που εξελίσσεται, ανεβαίνουμε συνεχώς, βήμα βήμα. Μπήκαμε στο Conference League, πήραμε το πρωτάθλημα και φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League. Ακόμη και σε μία δύσκολη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις, εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο για να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο, κάτι που θα κάνουμε και απέναντι στη Ρεάλ».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Έχω περάσει πολλές δυσκολίες στην καριέρα μου. Θα χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές μέσα στη σεζόν και αυτοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα. Ο Ρότα πιθανότατα θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, σε αντίθεση με τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος δυστυχώς βρίσκεται στο νοσοκομείο, και θέλω να του ευχηθώ περαστικά. Ο Στρακόσα έχει επιστρέψει και είναι έτοιμος. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Χάσαμε ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα μετά από 31 ματς. Η δουλειά μου είναι να προστατεύω την ομάδα και τον σύλλογο. Δεν είμαστε συνηθισμένοι στις ήττες και εγώ σιχαίνομαι να χάνω. Θα ήταν αφελές να παίξουμε απέναντι στη Ρεάλ με χαλαρότητα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο πώς θα προστατεύσουμε την εικόνα μας και στο πώς θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Εγώ θα κάνω τα πάντα για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αποφύγουμε όλα τα λάθη και τις απροσεξίες και, με πάρα πολύ δυναμισμό, να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες».

Για την αγωνιστική κατάσταση του Γιόβιτς: «Ο Γιόβιτς είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παίκτες της ομάδας μας. Έχει συμβάλει πάρα πολύ με τα γκολ και τις ασίστ που παράγει συνεχώς. Δεν πρόκειται να κρίνω έναν παίκτη με βάση την αγωνιστική του κατάσταση σε ένα μικρό μέρος της σεζόν. Με τα απανωτά παιχνίδια που έχουμε, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς πώς έχει παίξει, καθώς περνάς αμέσως στο επόμενο ματς. Το σημαντικό είναι πώς θα είσαι στο φινάλε της σεζόν. Για να αξιολογήσεις έναν παίκτη, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Από τότε που υπέγραψε στην ΑΕΚ, έχει βάλει κοντά στα 30 γκολ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».

Για την προσαρμογή του Βιτάλις: «Ο Βιτάλις είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και έχει προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, αλλά όσα αρκούσαν στην Ουγγαρία δεν αρκούν εδώ. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα: όσα αρκούν στα εγχώρια ματς δεν αρκούν στο Champions League. Χαίρομαι πολύ για τον Βιτάλις και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον μπορεί να είναι ακόμη καλύτερος και θα τα καταφέρει, εάν συνεχίσει τη σκληρή δουλειά, όπως κάνει και τώρα».

Για τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της ΑΕΚ: «Από τους παίκτες μου έλειψε η συγκέντρωση και έκαναν μερικά λάθη. Είναι αθλητές που πάντα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Το θέμα είναι πόσο μεγάλο δυναμισμό μπορούν να βγάλουν μέσα στο γήπεδο. Είναι ιατρικά αδύνατον να είσαι στο 100% κάθε τρεις μέρες. Μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, κάναμε μία συζήτηση, η οποία πρόκειται να μείνει μεταξύ μας, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Για την ιστορία που έχουν γράψει οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Γνωρίζω τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Ρεάλ. Κάθε φορά που ακούω τον ύμνο της ομάδας, το γήπεδο εκρήγνυται. Πλέον, όμως, είμαστε στο 2026 και έχουμε απέναντί μας μία ομάδα με τους κορυφαίους σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με έναν προπονητή που έχει κερδίσει τα πάντα. Ονειρευόμαστε κάτι που αύριο θα μπορέσουμε να καταφέρουμε. Είναι ένα όνειρο, αλλά αν πιστεύεις, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αυτό το γήπεδο έχει μία μαγεία που μπορεί να μας ωθήσει να πραγματοποιήσουμε σπουδαία πράγματα πάνω στο χορτάρι. Βεβαίως, θα σεβαστούμε τη Ρεάλ, αλλά δεν θα τη φοβηθούμε».