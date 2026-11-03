Σύσσωμη η Τενερίφη απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Χεσούς ντε Μιγκέλ

Συγκλονισμένος είναι ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Ισπανίας από τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ το πρωί της Τρίτης (03/11), με τον αδικοχαμένο επιθετικό της Τενερίφης να «φεύγει» σε ηλικία μόλις 30χρονών, λίγες μόνο ώρες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που είχε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα και τη σφοδρότατη σύγκρουση που είχε με τον αντίπαλο κίπερ.

Νωρίς το απόγευμα, σύσσωμη η ομάδα της Τενερίφης, από τους παίκτες, το τεχνικό και διοικητικό επιτελείο και ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, βρέθηκαν έξω από το «Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez» και απέτισαν φόρο τιμής στην μνήμη του Μιγκέλ.

Ανάβοντας κεράκια, αφήνοντας κασκόλ, σημαίες, γράμματα και δεκάδες ανθοδέσμες, θέλησαν να τιμήσουν τον συμπαίκτη τους που έχασε τόσο άδικα και σύντομα τη ζωή του.